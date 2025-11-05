দাকোপে জলবায়ু বাস্তবতা ঘুরে দেখলেন জয়া আহসান
আসন্ন কপ-৩০ জলবায়ু সম্মেলনের প্রাক্কালে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশে অভিযোজন ও সহনশীলতার মডেল দেখতে খুলনার দাকোপ পরিদর্শন করেছেন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) শুভেচ্ছাদূত অভিনেত্রী জয়া আহসান এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার।
গতকাল (৪ নভেম্বর) মঙ্গলবার এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তব প্রভাব ও ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সংগ্রাম, সক্ষমতা এবং অভিযোজনমূলক উদ্যোগ ঘুরে দেখা। আজ বুধবার ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক কার্যালয় থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সফরকালে তারা বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ, সুইডেন ও ডেনমার্কের সহায়তায় বাস্তবায়িত ইউএনডিপি ও ইউএনসিডিএফের লজিক (LoGIC) প্রকল্প পরিদর্শন করেন। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের, জলবায়ু অভিযোজন ও বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
এ সময় তারা তিলডাঙ্গা ইউনিয়নে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং পানির সংকট মোকাবিলা, লবণাক্ততা প্রতিরোধ, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ও অভিযোজনমূলক উদ্ভাবন প্রত্যক্ষভাবে দেখেন।
পরিদর্শন শেষে জয়া আহসান বলেন, ‘দাকোপে এসে আমি দেখলাম, জলবায়ু পরিবর্তন এখানে কেবল একটি সংবাদ নয়, এটি প্রতিদিনের বাস্তবতা। এসব চ্যালেঞ্জের মাঝেও মানুষ যেভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, তা অসাধারণ মানবিক শক্তির উদাহরণ।’
স্টেফান লিলার বলেন, ‘এটি ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়, আজকের সংগ্রাম। বিশেষ করে নারীর নেতৃত্ব ও অভিযোজন ক্ষমতা অনুপ্রেরণাদায়ক। কপ-৩০-এ বাংলাদেশের এই গল্প বিশ্বকে শুনতে হবে।’
জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে এই সফর একটি ন্যায়সংগত ও জলবায়ু সহনশীল ভবিষ্যতের জন্য বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদারে আহ্বান জানিয়েছে।
জেপিআই/আরএমডি