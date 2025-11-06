শেখ হাসিনার আসন থেকে নির্বাচন করতে চান হিরো আলম
সবসময় আলোচনায় থাকা হিরো আলম আবারও চমক দিলেন। জানিয়েছেন, জনগণ সাহস দিলে তিনি গোপালগঞ্জ-৩ আসনে নির্বাচন করতে চান। এই আসনেই দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন করে আসছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
সম্প্রতি এক বক্তব্যে হিরো আলম বলেন, ‘আমি দুই আসনে নির্বাচনে লড়ব। একটা বগুড়ায়, আরেকটা ঢাকায়। তবে জনগণ যদি সাহস দেয় তাহলে শেখ হাসিনার আসনেও প্রার্থী হতে চাই।’
তিনি এ নিয়ে ফেসবুকে লেখেন, ‘জনগণ সাহস দিলে গোপালগঞ্জ শেখ হাসিনার আসনে নির্বাচন করতে চাই কি গোপালগঞ্জের লোক ভোট দেবেন তো?’
হিরো আলম আরও বলেন, তার রাজনীতি করার মূল লক্ষ্য জনগণের সেবা করা। তিনি বিশ্বাস করেন, গোপালগঞ্জের মানুষও যদি তাকে ভালোবাসা ও সমর্থন দেন তবে তিনি পরিবর্তনের বার্তা দিতে পারবেন।
তিনি আগে ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৪ আসন থেকেও প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কেন দুই আসনে নির্বাচন করতে চাইছেন জানতে চাইলে হিরো আলম বলেন, ‘এর আগেও দুই আসন থেকে আমি নির্বাচন করেছি। এই আসনগুলোর মানুষের সঙ্গে আমার আলাদা সম্পর্ক আছে। কাল যখন ঢাকায় নির্বাচনের ঘোষণা দিলাম সেটা দেখে অনেকেই আমাকে কল দিয়েছেন। তারা আমাকে উৎসাহ দিচ্ছেন। তখন চিন্তা করলাম, জনগণ তো চায় আমি নির্বাচন করি। তাহলে আমি কেন দুই জায়গা থেকে করব না? তাই রাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি-আমি দুই আসন থেকেই নির্বাচন করবো।’
ঢাকা-১৭ আসনে হিরো আলমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বেশ কিছু শক্ত প্রার্থীর সঙ্গে। এ আসনের অন্যতম আলোচিত প্রার্থী আন্দালিব রহমান পার্থ, যিনি বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এছাড়া জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, এনসিপিসহ আরও কয়েকটি দলের প্রার্থীরাও এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
অন্যদিকে, বগুড়া-৪ (কাহালু-নন্দীগ্রাম) আসনে বিএনপি থেকে মোশারফ হোসেনকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এখানেও একাধিক দলের প্রার্থী থাকার কথা জানা গেছে। হিরো আলম সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন।
তিনি জানান, অনেক দলের প্রধানের সঙ্গে কথা হচ্ছে তার। ব্যাটে-বলে মিললে কোনো দলে যাবেন। নইলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েই নির্বাচনের মাঠে থাকবেন হিরো আলম।
