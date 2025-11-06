  2. বিনোদন

‘ঢাকাইয়া দেবদাস’ ছবিতে জুটি বাঁধছেন আদর-বুবলী

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪১ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
ঢালিউডের জনপ্রিয় নায়িকা শবনম ইয়াসমিন বুবলী। শাকিব খানের নায়িকা হয়ে সিনেমায় পা রেখেছিলেন। দারুণ সাফল্য পেয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ঢাকাই সিনেমার সেরা নায়িকাদের একজন হিসেবে। নিয়মিতই তিনি কাজ করে যাচ্ছেন বৈচিত্রময় গল্প আর চরিত্রে। জুটি বাঁধছেন তরুণ সব নায়কদের বিপরীতে।

সেই ধারাবাহিকতায় বুবলীকে দেখা গেছে তরুণ চিত্রনায়ক আদর আজাদের সঙ্গে। তারা আবারও পর্দায় জুটি হয়ে আসতে চলেছেন। নির্মাতা জাহিদ হোসেন পরিচালনা করছেন তাদের নিয়ে নতুন সিনেমা ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’।

সম্প্রতি আমেরিকা সফর শেষে ঢাকায় ফিরে বুবলী এই সিনেমায় কাজের খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, আগামী ৭ নভেম্বর ঢাকার একটি ক্লাবে মহরতের মাধ্যমে এ ছবিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হবেন তিনি। সেইসঙ্গে সেদিন থেকেই শুরু হবে ছবিটির নির্মাণ কাজ।

নির্মাতা সূত্রে জানা গেছে, ছবিতে আদর আজাদকে দেখা যাবে একেবারে ভিন্ন এক রূপে। আধুনিক একজন ব্যর্থ প্রেমিক হিসেবে হাজির হবেন তিনি। অপরদিকে বুবলী থাকছেন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে। তার উপস্থিতিতে সিনেমাটি পাবে এক নতুন মাত্রা, দাবি পরিচালকের।

এর আগে বুবলী ও আদর আজাদ একসঙ্গে অভিনয় করেছেন ‘তালাশ’, ‘লোকাল’, ‘পিনিক’ ও ‘খেলা হবে’ সিনেমায়। দর্শকপ্রিয় সেই জুটিকে আবারও বড় পর্দায় দেখতে উৎসুক ভক্তরা।

‘ঢাকাইয়া দেবদাস’ মুক্তির সম্ভাব্য সময় সম্পর্কে নির্মাতারা শিগগিরই বিস্তারিত ঘোষণা দেবেন।

