  2. বিনোদন

যে কারণে নিজের ৫০ বছরের লুক দেখার অপেক্ষায় পরীমনি

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩২ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
যে কারণে নিজের ৫০ বছরের লুক দেখার অপেক্ষায় পরীমনি
নিজের ৫০ বছরের লুক দেখার অপেক্ষায় পরীমনি

অবশেষে মুক্তির অপেক্ষা শেষ হতে চলেছে পরীমনির। তার অভিনীত সরকারি অনুদানের সিনেমা ‘ডোডোর গল্প’ মুক্তি পাচ্ছে। এতে তাকে দেখা যাবে সাইমন সাদিকের বিপরীতে। সম্প্রতি নিজের জন্মদিনের একটি আয়োজনে ছবিটি নিয়ে পরীমনি নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে তার অভিনীত চরিত্র নিয়েও কৌতূহল সৃষ্টি করেন তিনি।

পরীমনি বলেন, ‘ইনবক্সে ভক্তরা সবাই নিউজ পাঠাচ্ছেন যে ‘ডোডোর গল্প’ রিলিজ হচ্ছে। এটা আমার জন্য খুবই এক্সাইটিং যে আপনারা সবাই এই বিষয়ে এত উচ্ছ্বসিত।’

আরও পড়ুন
সেই বিয়ের কথা স্বীকার করলেন পরীমনি
মালয়েশিয়ায় কেমন কাটলো পরীমনির দশ দিন

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘ছবির প্রচারণা ভক্তদের হাত ধরেই শুরু হয়েছে। এটা আমার জন্য সবচেয়ে দারুন অনুভূতি।’

যে কারণে নিজের ৫০ বছরের লুক দেখার অপেক্ষায় পরীমনি

ছবির কাজ তিনি দুই বছর আগে শেষ করেছেন। তবে তার অভিজ্ঞতা তার জীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে থেকে গেছে। পরীমনি বলেন, ‘ছবিতে বয়সের একটি জার্নি দেখানো হয়েছে, টিনেজ বয়স থেকে শুরু করে। আমি মনে করি ৫০ বছরের উপরের লুকও খুব ভালোভাবে ফুটেছে। সেই লুকটা দেখার জন্য আমি সবচেয়ে বেশি এক্সাইটেড।’

সংবাদ সম্মেলনের শেষের দিকে রহস্যময় ভঙ্গিতে পরীমনি যোগ করেন, ‘প্লিজ আর কেউ এটা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না। আমি অনেক কিছু বলে দেবো।’

পরীমনির এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ‘ডোডোর গল্প’ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে আগ্রহ ও উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অভিনেত্রীর ৫০ বছরের লুক ও সিনেমার এন্ড পার্ট কেমন হবে, তা দর্শকদের জন্য এখন সবচেয়ে বড় অপেক্ষার বিষয়।

এমআই/এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম