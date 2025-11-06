যে কারণে নিজের ৫০ বছরের লুক দেখার অপেক্ষায় পরীমনি

যে কারণে নিজের ৫০ বছরের লুক দেখার অপেক্ষায় পরীমনি
অবশেষে মুক্তির অপেক্ষা শেষ হতে চলেছে পরীমনির। তার অভিনীত সরকারি অনুদানের সিনেমা ‘ডোডোর গল্প’ মুক্তি পাচ্ছে। এতে তাকে দেখা যাবে সাইমন সাদিকের বিপরীতে। সম্প্রতি নিজের জন্মদিনের একটি আয়োজনে ছবিটি নিয়ে পরীমনি নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে তার অভিনীত চরিত্র নিয়েও কৌতূহল সৃষ্টি করেন তিনি।
পরীমনি বলেন, ‘ইনবক্সে ভক্তরা সবাই নিউজ পাঠাচ্ছেন যে ‘ডোডোর গল্প’ রিলিজ হচ্ছে। এটা আমার জন্য খুবই এক্সাইটিং যে আপনারা সবাই এই বিষয়ে এত উচ্ছ্বসিত।’
তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘ছবির প্রচারণা ভক্তদের হাত ধরেই শুরু হয়েছে। এটা আমার জন্য সবচেয়ে দারুন অনুভূতি।’
ছবির কাজ তিনি দুই বছর আগে শেষ করেছেন। তবে তার অভিজ্ঞতা তার জীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে থেকে গেছে। পরীমনি বলেন, ‘ছবিতে বয়সের একটি জার্নি দেখানো হয়েছে, টিনেজ বয়স থেকে শুরু করে। আমি মনে করি ৫০ বছরের উপরের লুকও খুব ভালোভাবে ফুটেছে। সেই লুকটা দেখার জন্য আমি সবচেয়ে বেশি এক্সাইটেড।’
সংবাদ সম্মেলনের শেষের দিকে রহস্যময় ভঙ্গিতে পরীমনি যোগ করেন, ‘প্লিজ আর কেউ এটা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না। আমি অনেক কিছু বলে দেবো।’
পরীমনির এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ‘ডোডোর গল্প’ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে আগ্রহ ও উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অভিনেত্রীর ৫০ বছরের লুক ও সিনেমার এন্ড পার্ট কেমন হবে, তা দর্শকদের জন্য এখন সবচেয়ে বড় অপেক্ষার বিষয়।
