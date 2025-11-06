স্ত্রীর মন্তব্যের জন্য অবশেষে ক্ষমা চাইলেন গোবিন্দ
বলিউডের খ্যাতনামা অভিনেতা গোবিন্দ। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে এবং সংবাদমাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তিনি। স্ত্রী সুনীতা আহুজার সমালোচনামূলক মন্তব্যের পর তিনি ক্ষমা চান।
সুনীতা সম্প্রতি এক পডকাস্টে গোবিন্দের দীর্ঘদিনের পারিবারিক পুরোহিত এবং জ্যোতিষী পণ্ডিত মুখেশ শুক্লা-কে ‘চোর’ আখ্যায়িত করেন। তার অভিযোগ, পণ্ডিত মুখেশ বিভিন্ন পূজা ও ধর্মীয় পরামর্শের জন্য বারবার বড় অঙ্কের টাকা নেন। তিনি বলেন, ‘পুরো ফেক! সবসময় নতুন পূজা করানোর কথা বলে টাকা নেন তিনি। ২ লাখ দাও, হোম করাও, পরিবার ঠিক হবে। সব চোর লোক।’
এই মন্তব্যের পর গোবিন্দ প্রকাশ্যে নিন্দা জানিয়ে পণ্ডিত মুখেশ শুক্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, গোবিন্দ শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেন, ‘নমস্কার, আমি গোবিন্দ। আমাদের পারিবারিক পুরোহিত পণ্ডিত মুখেশ শুক্লা একজন সুপরিচিত ও যোগ্য ব্রাহ্মণ। সম্প্রতি আমার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করেছেন, আমি অত্যন্ত লজ্জিত এবং তার মন্তব্যের নিন্দা জানাই।’
গোবিন্দ আরও বলেন, ‘আপনি পৃথিবীর অন্যতম সরল মানুষ। আমার কঠিন সময়ে আপনি পাশে ছিলেন, যা আমি কখনো ভুলব না। পণ্ডিত শুক্লা আমাদের পরিবারের জন্য অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি আমাকে এবং আমার পরিবারকে বহু সাহায্য করেছেন।’
এই ঘটনায় গোবিন্দ এবং তার পরিবার পণ্ডিত মুখেশ শুক্লার প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন প্রকাশ করেছেন।
