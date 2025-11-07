জায়েদ খানের অতিথি ঋতুপর্ণা

জায়েদ খানের অতিথি ঋতুপর্ণা
চিত্রনায়ক জায়েদ খান সম্প্রতি অভিনয়ের পাশাপাশি নতুন এক ভূমিকায় হাজির হয়েছেন উপস্থাপক হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত ঠিকানা টিভির জনপ্রিয় টক শো ‘ফ্রাইডে নাইট উইথ জায়েদ খান’র মাধ্যমে তিনি দর্শকদের সামনে হাজির হচ্ছেন এক ভিন্ন রূপে।
অনুষ্ঠানটির দশম পর্বে অতিথি হিসেবে দেখা যাবে টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। এই পর্বটি ধারণ করা হয়েছে নিউইয়র্কের বিখ্যাত টাইমস স্কয়ারে, যেখানে দুই তারকা খোলামেলা আড্ডায় মেতেছেন অভিনয়জীবন ও ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন অনুচ্চারিত গল্প নিয়ে।
নিজের অনুষ্ঠানে ঋতুপর্ণাকে অতিথি হিসেবে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন জায়েদ খান। তিনি বলেন, “ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বাংলা চলচ্চিত্রের গর্ব। তাকে আমার অনুষ্ঠানে পেয়ে আমি সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি। তিনি খুবই আন্তরিক ও প্রাণবন্ত মানুষ। আমরা শুধু ক্যারিয়ার নিয়ে নয়, জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়েও গভীরভাবে কথা বলেছি। দর্শকেরা নিশ্চয়ই একটি ব্যতিক্রমধর্মী পর্ব উপভোগ করবেন।”
জায়েদ আরও বলেন, “আমি চেয়েছি ‘ফ্রাইডে নাইট উইথ জায়েদ খান’কে এমন একটি প্ল্যাটফর্মে নিতে, যেখানে শিল্পীরা শুধু নিজেদের কাজ নয়, নিজের মানবিক দিকটিও তুলে ধরতে পারেন। ঋতুপর্ণা আপার পর্বটি সে দিক থেকে বিশেষ হয়ে থাকবে।”
আজ (৭ নভেম্বর) শুক্রবার (বাংলাদেশ সময়) রাত ৮টায় ঠিকানা টিভির ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে সম্প্রচারিত হবে আলোচিত এই পর্বটি।
