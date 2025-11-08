পার্টিতে অপমানের অভিযোগ প্রসূনের, জবাবে যা বললেন পরীমনি
সম্প্রতি নিজের জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীর পল্লবীতে সাংবাদিক ও সহকর্মীদের নিয়ে পার্টির আয়োজন করেছিলেন ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমনি। সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার অভিযোগ তুলেছেন অভিনেত্রী প্রসূন আজাদ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক দীর্ঘ পোস্টে প্রসূন লেখেন, ‘পরীমনি মানুষদের দাওয়াত দেয়, মানুষজন যায়। যাওয়ার পর অনেকগুলা সান্ডা-পান্ডা লোক দাঁড়িয়ে থাকে, যারা হাঁটার রাস্তা আটকে জিজ্ঞেস করে ‘আপনি কে?’ পরীমনি হয়তো জানে না, তার নাম রৌশন করতে যত লোক সে টাকা খরচ করে রেখেছে, তারা গেস্টদের অপমানই করে।’
প্রসূনের অভিযোগ, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ওই ব্যক্তিরা অতিথিদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেছেন, যা তাকে অত্যন্ত অস্বস্তিতে ফেলেছে।
অভিনেত্রীর এমন অভিযোগে নীরব থাকেননি পরীমনি। শুক্রবার রাতে নিজের ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে প্রসূনের উদ্দেশে লিখেছেন, ‘প্রিয় প্রসূন আজাদ, তুমি বলেছ আমি লোকদেখানো পার্টি করেছি, সেখানে তোমাকে অপমান করেছি! তুমি জানো না, আমি তোমাকে কত পছন্দ করি। আমাদের দেখা হয়নি, কিন্তু তোমার টিভি সাক্ষাৎকার দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি সাংবাদিক ইমু ভাইয়ের কাছ থেকে তোমার নম্বর নিয়ে তোমাকে কল করেছিলাম। তখনই বলেছিলাম, ‘তুমি একজন পিওর সোল’।’
পরীমনি আরও লেখেন, ‘আমার অনুষ্ঠানে হায়ার করা কোনো মানুষ ছিল না। যারা ছিলেন, তারা আয়োজনের ম্যানেজমেন্ট টিম থেকে ছিলেন। তারা কাউকে অপমানের জন্য নয়, বরং অতিথিদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। ভাবো তো, যদি তারা না থাকতেন, অনুষ্ঠানটি এত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হতো?’
সবশেষে দুঃখ প্রকাশ করে পরীমনি বলেন, ‘তোমার খারাপ লেগেছে, তুমি সরাসরি আমাকে একটা টেক্সট দিতে পারতে। অনুষ্ঠানে যারা এসেছিলেন, তারা কেউই ছোট ফিল করেননি। আমি খুবই দুঃখিত, যদি কোনোভাবে তুমি কষ্ট পেয়ে থাকো।’
এই ঘটনা নিয়ে নেটদুনিয়ায় এখন চলছে ব্যাপক আলোচনা। কেউ প্রসূনের পাশে, কেউ আবার পরীমনির ব্যাখ্যায় যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন। তবে দুজনের এই ভুল বোঝাবুঝি কীভাবে মিটবে, তা সময়ই বলে দেবে।
