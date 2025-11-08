মালাইকার অশ্লীল নাচ নিয়ে বিতর্কের ঝড়

মালাইকার অশ্লীল নাচ নিয়ে বিতর্কের ঝড়
সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ‘চিলগাম’ গানের মিউজিক ভিডিও। গানটি গেয়েছেন হানি সিং। এতে তার সঙ্গে মডেল হয়েছেন বলিউডের সবচেয়ে হিট আইটেম গার্ল মালাইকা অরোরা। কিন্তু প্রত্যাশিত মিউজিক ভিডিওটি প্রকাশের পর এ নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে।
ভিডিওতে মালাইকার অশ্লীল নাচ দেখে বিরক্ত নেটিজেনরা। বিতর্ক তৈরি হয়েছে অভিনেত্রী মালাইকা আরোরাকে নিয়ে।
ভিডিওতে দেখা যায়, দাঁড়িয়ে গান গাইছেন হানি সিং। পাশে নাচছেন মালাইকা। কেউ চুইংগাম চিবাচ্ছেন, কেউ আবার জিহ্বা বের করে নাচছেন। এই দৃশ্য দেখেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন নেটিজেনরা। একজন মন্তব্য করেছেন, ‘এই নাচের মধ্যে কোনো আবেদন নেই, কোনো মাধুর্য নেই। একে অশালীন বলা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।’ একজন লিখেছেন, ‘এই নাচের মানে কী? নাচের নামটাই বা কী? কেন এভাবে নাচা হচ্ছে কেউ কি জানেন?’
মলাইকার অনুরাগীরাও হতাশ অশ্লীল নাচের মিউজিক ভিডিওটি নিয়ে। তাদের মতে, একসময় ‘ছাইয়া ছাইয়া’র মতো আইকনিক নাচে সবাই মুগ্ধ হতো। আজও সেই গানের ভিডিও দেখলে মুগ্ধতা ছড়ায়। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ‘থামা’ ছবিতেও তার আইটেম নাচ প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু হানি সিংয়ের পাশে মালাইকার এই নাচ অনেকে মেনে নিতে পারছেন না।
কিছু নেটিজেন এমন অশ্লীল নাচের মিউজিক ভিডিওটি নিষিদ্ধ করার দাবিও তুলেছেন। একজন লিখেছেন, ‘জিহ্বা বের করা, চুইংগাম চিবানো কোনো নাচের অংশ হতে পারে না। মালাইকা হয়তো গানের সঙ্গে যে নাচটা দরকার সেটা করতে পারেননি। তাই এটা অশ্লীল মনে হচ্ছে। ‘মেরে মেহবুব’ গানের সময়ও তৃপ্তি দিমরির একই অবস্থা হয়েছিল।’
ভিডিও প্রকাশের পর থেকে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের ক্ষোভ আর সমালোচনা চলছেই। হানি সিংও এই বিতর্কের কারণে নজরে এসেছেন।
এলআইএ/জিকেএস