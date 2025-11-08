পাকিস্তান-ইরানের যৌথ প্রযোজনায় আসছে আল্লামা ইকবালের জীবনী

পাকিস্তান-ইরানের যৌথ প্রযোজনায় আসছে আল্লামা ইকবালের জীবনী
বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ও কবি আল্লামা ইকবালের জীবন নিয়ে নির্মাণে এক হচ্ছে পাকিস্তান ও ইরান। দুই দেশের যৌথ উদ্যোগে একটি নাটক নির্মাণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গেল সপ্তাহে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পাকিস্তানের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার এবং ইরানের গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
বৈঠকে ইরানের রাষ্ট্রদূতসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও পিইএমআরএ (ইলেকট্রনিক মিডিয়া রেগুলেটরি অথরিটি)-র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পাকিস্তান প্রেস এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈঠকে মন্ত্রী এই প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং জানান, ইরানি ও উর্দু ভাষায় নির্মিত এমন একটি যৌথ নাটক উভয় দেশের জন্যই সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রতীক হবে। আলোচনায় উঠে আসে ইকবালের কবিতা যা পাকিস্তান ও ইরান উভয় দেশেই গভীর প্রভাব ফেলেছে। সময়ের স্রোত পেরিয়ে সেইসব কবিতা ও সৃষ্টি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।
বৈঠকে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কনটেন্ট বিনিময়সহ পাঁচটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়।
জানা গেছে, এর আগেও আল্লামা ইকবালের জীবনী নিয়ে যৌথ নাটক তৈরির পরিকল্পনার কথা পাকিস্তানের সরকারের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছিল। চলতি বছরের ৮ আগস্ট পাকিস্তানের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ইকবালের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী (২০২৭) উপলক্ষে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানায়, ইরান ইতোমধ্যেই ইকবালের জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহ দেখিয়েছে। পাশাপাশি একটি উচ্চমানের টেলিভিশন নাটক সিরিজ তৈরিরও পরিকল্পনা রয়েছে।
পাকিস্তানের সাম্প্রতিক যৌথ প্রযোজনার মধ্যে অন্যতম ছিল সালাহউদ্দিন আইয়ুবিকে কেন্দ্র করে নির্মিত ঐতিহাসিক সিরিজ। সেটি তৈরি হয় পাকিস্তানের হুম টিভি ও তুরস্কের সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম টিআরটি’র যৌথ উদ্যোগে। ২০২৪ সালে সম্প্রচার শুরু হওয়া এই সিরিজে তুর্কি শিল্পীরা অভিনয় করেছেন। এতে পাকিস্তানি প্রযোজক হিসেবে যুক্ত ছিলেন হুমায়ুন সাঈদ ও আদনান সিদ্দিকী।
এর পাশাপাশি পাকিস্তানে আরেকটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিক প্রস্তুত হচ্ছে দেশের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতিমা জিন্নাহর জীবনকাহিনি নিয়ে। সেখানে মুখ্য ভূমিকায় আছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাজল আলি। সিরিজটির শুটিং সম্পন্ন হলেও মুক্তির তারিখ এখনো ঘোষণা হয়নি।
জানা গেছে, এই সিরিজে আল্লামা ইকবালের চরিত্রে অভিনয় করবেন উসমান মুখতার।
এলআইএ/জেআইএম