পরিবারের সঙ্গে কাটছে বিশেষ দিন, কী সুখবর দেবেন মিম

প্রকাশিত: ০২:২৪ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
জনপ্রিয় লাক্স তারকা বিদ্যা সিনহা মিমের জন্মদিন আজ। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এই নায়িকা সাধারণত পরিবারের সঙ্গেই দিনটি উদযাপন করেন। সে ধারাবাহিকতায় গতকাল ৯ নভেম্বর দিবাগত রাত ১২টা থেকেই শুরু হয়েছে নানা আয়োজন।

তিনি জানান, আজ রাজধানীর বসুন্ধরায় তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে পরিবার ও কাছের মানুষদের নিয়ে চলবে জন্মদিন উদযাপন। যেহেতু তিনি ‘রিমার্ক’-এর (হারলেন) ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর তাই সেই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অনুরোধে তিনি জন্মদিনের কোনো একটা সময়ে তাদের অফিসে যাবেন। সেখানে কাটবেন কেক।

তবে এবারের জন্মদিনে যাচ্ছেন না কোনো চ্যানেলে বা কোনো পত্রিকা অফিসে। জন্মদিনটা একেবারেই নিজের মতো করে পরিবারের ছায়াতলে থেকেই তিনি কাটাতে চান তিনি।

মিম জানান, আর কিছুদিনের মধ্যেই নতুন একটি সুখবর সবাইকে দেবেন। জন্মদিনের রেশ থাকতে থাকতেই তিনি তার নতুন এ সুখবরটি সবাইকে জানান দেবেন। সেই সময় পর্যন্ত তার ভক্ত-দর্শককে অপেক্ষায় থাকার বিশেষ অনুরোধও করেছেন মিম। কি সেই সুখবর জানতে চাইলে রহস্য করে বলেন, ‘সময় নিতে চাই।’

এদিকে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, মা হতে যাচ্ছেন এই অভিনেত্রী। সেই সুখবরটাই মূলত গোপন রেখেছেন সারপ্রাইজ হিসেবে।

মিম অভিনীত সর্বশেষ সিনেমা রায়হান রাফির ‘পরাণ’। এটি তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সফল ও আলোচিত সিনেমা। এরপর থেকে আর সিনেমায় তার দেখা মেলেনি।

