‘ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চা’ থেকে যেভাবে নায়ক হলেন আরিফিন শুভ

‘ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চা’ থেকে যেভাবে নায়ক হলেন আরিফিন শুভ
অভিনেতা আরিফিন শুভর শোবিজ ক্যারিয়ার দীর্ঘ ও বিচিত্র। মডেলিং দিয়ে শুরু হলেও একসময় তিনি প্রোডাকশনে সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। চলচ্চিত্রের আগে ছোটপর্দায় অভিনয়ের মাধ্যমে প্রশংসিত হয়েছিলেন তিনি।
‘ঢাকা অ্যাটাক’ ও ‘মিশন এক্সট্রিম’-এর মতো অ্যাকশন সিনেমার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শুভ। দেশের সীমা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সিনেমায়ও অভিনয় করেন তিনি। বর্তমানে তিনি বলিউডেও কাজ করছেন।
সম্প্রতি দীর্ঘ ১৫ বছরের ক্যারিয়ার নিয়ে মজা করে শুভ বলেন, ‘এক সময় আমি প্রোডাকশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের কাজ করতাম। মানে ‘এই এদিকে আয়, এই পানি দে, এই আর্টিস্টের স্যান্ডেল মোছ’। একটি বিজ্ঞাপনের কাজে, ডন ছিলেন মডেল আর আমি ছিলাম ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চা। কিন্তু জীবনের চাকা যেমন চলছে, স্বপ্ন বড় ছিল। সেই স্বপ্নের হাত ধরে আজ আমি নায়ক হয়েছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি অরাজনৈতিক মানুষ।’
সম্প্রতি মোটিভেশনাল ট্রেইনার ডন সামদানির সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শুভ এসব কথা জানিয়েছেন।
আরিফিন শুভকে সর্বশেষ দেখা গেছে গত ঈদুল আজহায় মুক্তিপ্রাপ্ত ‘নীলচক্র’ সিনেমায়, যেখানে তিনি মন্দিরা চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন।
