নতুন করে ফিরছে আজম খানের ‘উচ্চারণ’
একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে তিন বন্ধু নীলু, সাদেক ও মনসুরকে নিয়ে পপগুরু আজম খান গড়ে তুলেছিলেন ব্যান্ড ‘উচ্চারণ’। ১৯৭২ সালে যাত্রা শুরু করা ব্যান্ডটি একই বছর বিটিভিতে গায় ‘এত সুন্দর দুনিয়ায় কিছুই রবে না রে’ ও ‘চার কলেমা সাক্ষী দেবে’। এই দুই গান দেশব্যাপি জনপ্রিয় করে তোলে আজম খান ও ব্যান্ড উচ্চারণকে। এরপর তাঁরা ভক্তদের আরও অনেক গান উপহার দেন।
তবে ২০১১ সালের ৫ জুন আজম খানের মৃত্যুর পর থেমে যায় ব্যান্ডটির কার্যক্রম। এর প্রায় ১৪ বছর পর গত ২২ জুন আজম খানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ‘গুরু রিলোডেড’ নামের একটি অনুষ্ঠানে মঞ্চে উঠে উচ্চারণ।
আরও পড়ুন
কথা পাকাপাকি, শাকিবের ছবিতে থাকবেন ফারিণ
অবশেষে ধার্মিক ছেলেকেই বিয়ে করলেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা
এবার জানা গেল, নিয়মিতই মঞ্চ মাতাবে প্রয়াত কিংবদন্তি আজম খানের ব্যান্ড ‘উচ্চারণ’। সম্প্রতি রাজধানীর ধানমণ্ডিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্যান্ড, আজম খানের পরিবার ও কুল এক্সপোজারের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উচ্চারণ’র সকল সদস্য, ব্যান্ডের সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার শোভন ও ম্যানেজার এজাজ রহমান।
চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন ব্যান্ডের দলনেতা দুলাল জোহা, আজম খানের পরিবারের পক্ষে কন্যা অরণী খান এবং কুল এক্সপোজারের পক্ষে সিইও এরশাদুল হক টিংকু। চুক্তি অনুযায়ী, এখন থেকে আজম খানের পরিবার রকসম্রাটের নাম, ছবি ও সৃষ্টির সকল কপিরাইট এবং মালিকানা বজায় রাখবে। আর উচ্চারণ’র সদস্যরা গান পরিবেশন ও প্রচারে সক্রিয় থাকবে এবং কুল এক্সপোজার গণমাধ্যমে প্রচারণা, রয়্যালটি ব্যবস্থাপনা, কনসার্টসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
দুলাল জোহা বলেন, ‘এই চুক্তি শুধু উচ্চারণের জন্য নয়, বরং আজম খানের সংগীত ঐতিহ্যকে নতুনভাবে বিশ্বে তুলে ধরার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।’
বর্তমানে উচ্চারণ’র লাইনআপে আছেন দুলাল জোহা (ভোকাল ও রিদম গিটার), পেয়ারু খান (ভোকাল ও পারকেশান), সেকান্দার আহমেদ খোকা (বেজ গিটার), পার্থ মজুমদার (লিড গিটার), প্রেম (কিবোর্ড) ও বাপ্পী (ড্রামস)।
ইতিমধ্যে আগামী বছর দেশ-বিদেশে একাধিক লাইভ কনসার্ট আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্যান্ডটি। এ ছাড়া চলতি মাসেই তারা বেশকিছু টেলিভিশন লাইভ অনুষ্ঠানেও পারফম্যান্স করবেন।
এমআই/এলআইএ/জিকেএস