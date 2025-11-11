জাপানের কিংবদন্তি অভিনেতা তাতসুয়া নাকাদাই আর নেই

জাপানের কিংবদন্তি অভিনেতা তাতসুয়া নাকাদাই আর নেই
জাপানের কিংবদন্তি অভিনেতা তাতসুয়া নাকাদাই মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি মাসাকি কোবায়াশি পরিচালিত ছবিগুলোতে এবং আকিরা কুরোসাওয়া পরিচালিত ‘রান’, ‘কাজেমুশা’ ও ‘হাই অ্যান্ড লো’ ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
তাতসুয়া নাকাদাই সাত দশক ধরে চলচ্চিত্র ও থিয়েটারে কাজ করেছেন। তিনি ১০০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং জাপানি সিনেমার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুখগুলোর একজন ছিলেন। তিনি সবসময় নিজেকে প্রথমে একজন থিয়েটার অভিনেতা মনে করতেন। বিভিন্ন পরিচালকের সঙ্গে যেন কাজ করতে পারেন তাই কোনো স্টুডিওর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতেন না।
তার বড় পর্দার উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে মাসাকি কোবায়াশির ‘হারাকিরি’, ‘সামুরাই রিবেলিয়ন’, ‘কোয়াইডান’, কিহাচি ওকামোটোর ‘কিল!’ এবং কুরোসাওয়ার ‘রান’, ‘কাজেমুশা’। তিনি তোশিরো মিফুনের বিপরীতে নায়কের বিপরীতে খলনায়কের ভূমিকাও করেছেন ‘ইয়োজিম্বো’ ও ‘সানজুরো’ ছবিতে।
তাতসুয়া নাকাদাই থিয়েটারেও অসাধারণ অবদান রেখেছেন। ‘ডেথ অব আ সেলসম্যান’, ‘ব্যারিমর’, ‘ডন কুইক্সোট’সহ অনেক নাটকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। এছাড়া তিনি হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, অথেলো এবং রিচার্ড তৃতীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
তাতসুয়া নাকাদাই জন্মগ্রহণ করেন ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে টোকিওতে। তার পিতার মৃত্যু হলে তিনি মায়ের সঙ্গে চিবা থেকে আয়ামায় স্থানান্তরিত হন। এরপর হাইইউজা ট্রেনিং স্কুলে অভিনয় শিক্ষা শুরু করেন।
নাকাদাই জাপানের দুইবার ব্লু রিবন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, প্রথম ‘হারাকিরি’ (১৯৬২) এবং দ্বিতীয় ‘কাজেমুশা’ ও ‘দ্য ব্যাটল অব পোর্ট আর্থার’ (১৯৮০)-এর জন্য। ২০১৫ সালে তিনি জাপানের সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক সম্মান অর্ডার অব কালচার পান।
তার স্ত্রী প্রযোজক ও নাট্যকার কিওকো মিয়াজাকি তার মৃত্যুর আগে মারা গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এক কন্যা নাও নাকাদাইয়ের জনক।
তাতসুয়া নাকাদাই জাপানের চলচ্চিত্র ও থিয়েটারের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় কিংবদন্তি হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।
