থাইল্যান্ডে নীলপরী বাংলাদেশের সুন্দরী মিথিলা
থাইল্যান্ডে চলমান মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বাংলাদেশের প্রতিনিধি তানজিয়া জামান মিথিলা দেশ ও দেশের সংস্কৃতিকে গর্বিত করছেন। মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর রাতে তিনি থাইল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী শো ‘সিয়াম নীরামিত’ পরিদর্শন করে তার অভিজ্ঞতা সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি থাইল্যান্ডের সৌন্দর্য, আতিথেয়তা, সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন।
মিথিলা লিখেছেন, ‘আজকের সিয়াম নীরামিত শো সত্যিই অবিস্মরণীয় ছিল। থাইল্যান্ডের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যভিত্তিক যাত্রা এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। স্থানটির সৌন্দর্য, মানুষের আতিথ্য এবং দর্শনীয় নাট্য পরিবেশ সত্যিই মন ছুঁয়ে গেছে। এটি থাইল্যান্ডের প্রকৃত আত্মাকে উদযাপন করে।’
তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই সফরে তিনি থাইল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। দেশটির ঐতিহ্যবাহী পোশাকে নীলপরী সাজে ছবিও তুলেছেন তিনি। তার মতে, এই অভিজ্ঞতাকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
থাইল্যান্ডের পথে সঙ্গীদের নিয়ে ঘুরছেন মিথিলা
তানজিয়া জামান মিথিলা বর্তমানে ভোটের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচ প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছেন। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তিনি কেবল দেশের সুনাম বৃদ্ধি করছেন না বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যও তুলে ধরছেন।
ভক্তরা শুভকামনা জানাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে মিথিলার এই অর্জনের জন্য। পাশাপাশি বাংলাদেশের অনেক তারকারাও মিথিলার জন্য ভোট চাইছেন। সে তালিকায় জয়া আহসান ছাড়াও রয়েছেন তমা মির্জা, রুনা খান, সামিরা খান মাহি, শবনম ফারিয়া, সালমান মুক্তাদির, শেখ শাদী, শাম্মী ইসলাম নীলা, হৃদি শেখসহ অনেকেই।
মিস ইউনিভার্সের আনুষ্ঠানিক ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে। চলছে ভোটদান। বিশ্বের ১৩০ প্রতিযোগীদের মধ্যে কার মাথায় মুকুট উঠছে সেটি দেখা যাবে আর মাত্র নয় দিন পরই।
