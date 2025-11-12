  2. বিনোদন

অস্ত্রোপচার শেষে শুটিংয়ে ফিরলেন স্পর্শিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৮ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
অস্ত্রোপচার শেষে শুটিংয়ে ফিরলেন স্পর্শিয়া
অর্চিতা স্পর্শিয়া

কিছুদিন আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন অর্চিতা স্পর্শিয়া। তার মুখে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। সফল অস্ত্রোপচার শেষে কয়েক দিন বিশ্রামে ছিলেন। এরপর কাজেও ফিরেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) তিনি শুটিং শুরু করেছেন বলে জানালেন। কোনো নাটক বা সিনেমা নয়, নতুন একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং করছেন স্পর্শিয়া। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে এখনই প্রজেক্টটি নিয়ে কথা বলা নিষেধ।

আরও পড়ুন
স্পর্শিয়ার প্রেমে পড়েছেন দুই ভাই!
মধ্যরাতে মদ্যপ বন্ধুর সঙ্গে থানায় নেওয়া হলো স্পর্শিয়াকে

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার কারণে এই ওয়েব সিরিজটির শুটিং এত দিন আটকে ছিল। তাই সুস্থ হয়েই যোগ দিলেন শুটিংয়ে।

অভিনেত্রী বললেন, ‘এমনিতে কাজ কম করি। তাই বুঝেশুনে স্ক্রিপ্ট বাছাই করি। এই কাজের ক্ষেত্রে গল্প ও প্রোডাকশন টিম সবকিছু ঠিকঠাক মনে করেছি, তাই কাজটা করছি। কিছুদিনের মধ্যে ঘোষণা আসবে। তার আগপর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে।’

২০১১ সালে বিজ্ঞাপন দিয়ে শোবিজে যাত্রা শুরু স্পর্শিয়ার। ‘আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী’ শিরোনামের সেই বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করে দর্শকের নজর কাড়েন তিনি। এরপর নাটক, চলচ্চিত্রে সমানতালে অভিনয় করেছেন।

শাকিব খানের সঙ্গে ‘নবাব এলএলবি’, আসাদুজ্জামান আবীরের সঙ্গে ‘কাঠবিড়ালী’, তারিক আনাম খানের সঙ্গে ‘আবার বসন্ত’সহ একাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। অভিনয়ের নতুন মাধ্যম ওটিটিতেও তার অভিষেক ঘটেছে।

এমআই/এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন জহির রায়হান-সুচন্দার ছেলে

নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন জহির রায়হান-সুচন্দার ছেলে

১৯৩৬ এর জেরুজালেম থেকে ২০২৪ এর গাজা, অস্কারে ফিলিস্তিনের ৩ সিনেমা

১৯৩৬ এর জেরুজালেম থেকে ২০২৪ এর গাজা, অস্কারে ফিলিস্তিনের ৩ সিনেমা

শাকিব খানের ‘প্রিন্স’র জন্য অমিতাভ বচ্চনের শুভকামনা

শাকিব খানের ‘প্রিন্স’র জন্য অমিতাভ বচ্চনের শুভকামনা