চিলির সুন্দরীকে পেছনে ফেলে ২ নম্বরে বাংলাদেশের মিথিলা
থাইল্যান্ডে ১২১টি দেশের প্রতিযোগীদের নিয়ে শুরু হয়েছে ‘মিস ইউনিভার্স’-এর ৭৪তম আসর। সব প্রতিযোগীকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের আয়োজন করছে কর্তৃপক্ষ। চলছে ভোটিংও। ‘পিপলস চয়েজ’ বিভাগে চমক দেখিয়েছেন বাংলাদেশের সুন্দরী তানজিয়া জামান মিথিলা।
আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২ লাখ ৮১ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গেছেন মিথিলা। তিনি পেছনে ফেলেছেন চিলির সুন্দরী ইন্না মলকে।
এ তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার আহতিসা মানালো। তাকে পেছনে ফেলতে মিথিলার আরও ২৯ হাজার ভোট প্রয়োজন। মিথিলা তার দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে।
২ নম্বরে অবস্থান করছেন তানজিয়া জামান মিথিলা
মিথিলা তার ফেসবুক আইডিতে লেখেন, ‘বাংলাদেশের ১০ লক্ষ মানুষ যদি প্রতিদিন ১০টা করে ভোট দেয় তাহলে ৭ দিনে কয়েক কোটি ভোট হবে। ১০টা ভোট দিতে সময় লাগে মাত্র ১০-১২ মিনিট। ১৮-১৯ কোটি মানুষের দেশে শুধুমাত্র ভোটের অভাবে যদি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হেরে যায়, এটা কি মেনে নেওয়া যায়?’
১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ভোট চলবে ভোট। আশা করা যায়, আজকালের মধ্যেই ভোট পেয়ে শীর্ষে পৌঁছাবেন মিথিলা।
পিপলস চয়েজ ছাড়াও ‘বেস্ট ন্যাশনাল কস্টিউম’ (প্রথম), ‘মিস কনজেনিয়ালিটি’ (দ্বিতীয়), ‘বেস্ট ইভিনিং গাউন’ (দ্বিতীয়) ও ‘বেস্ট স্কিন’ (তৃতীয়) বিভাগেও এগিয়ে আছেন মিথিলা।
ফুকেটের ইভেন্ট শেষ করে এখন পাতায়ায় আছেন মিথিলা। ‘মিস ইউনিভার্স’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ২ নভেম্বর থাইল্যান্ডে পৌঁছান ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’ মুকুটজয়ী এই মডেল ও অভিনয়শিল্পী। নিজেকে নিয়ে অনেক সাফল্যের প্রত্যাশী তিনি।
