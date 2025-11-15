শাকিবের নায়িকা পাকিস্তানের হানিয়া আমির, যা জানা গেল

শাকিবের নায়িকা পাকিস্তানের হানিয়া আমির, যা জানা গেল
নিজের লুক, গেটআপ ও কাজের ধরনে দারুণ পরিবর্তন করে গেল কয়েক বছর ধরে আলোচনার তুঙ্গে ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান। একের পর এক ভিন্নধর্মী সিনেমা দিয়ে তিনি এখন তরুণদের মাঝেও সমান জনপ্রিয়। এ মুহূর্তে তিনি ব্যস্ত আছেন তার আসন্ন ছবি ‘সোলজার’র কাজ নিয়ে।
এর মধ্যেই নতুন খবর উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করতে যাচ্ছেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় তারকা হানিয়া আমির। বিষয়টি যখন হানিয়া বাংলাদেশ সফরে আসেন তখনই আলোচনায় এসেছিল। তবে নতুন করে খবরটি নিজেই নিশ্চিত করেছেন শাকিব।
আরও পড়ুন
শাকিব খানের উরাধুরা গানের সঙ্গে নাচলেন হানিয়া আমির
শাকিব খানের সিনেমায় বলিউডের জ্যাকি শ্রফ
শাকিব খানের প্রতি মিনিটের দাম পৌনে দুই লাখ
শাহরুখকে বাদ দিয়ে শাকিবকে বেছে নিলেন হানিয়া আমির
সম্প্রতি কনটেন্ট ক্রিয়েটর রাফসান দ্য ছোট ভাইয়ের এক ভিডিওতে শাকিব বলেন, ‘তোমার অনেকগুলো ভ্লগ দেখলাম আমার ভবিষ্যৎ হিরোইনের সঙ্গে, হানিয়ার সঙ্গে।’ পাশে থাকা একজন জিজ্ঞেস করলে তিনি আরও জানান, ‘একটা সিনেমার জন্য কথা হচ্ছে তার সঙ্গে।’
এ কথাতেই শাকিবভক্তরা রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা, কোন ছবিতে জুটি বাঁধবেন শাকিব-হানিয়া?
শাকিব যদিও সিনেমার নাম স্পষ্ট করেননি। তবে ভক্তদের ধারণা, শাকিবের ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া ‘প্রিন্স’ সিনেমায় থাকতে পারেন হানিয়া। অথবা নতুন ঘোষিত রোমান্টিক সিনেমাটিতেও দেখা যেতে পারে এই পাকিস্তানি সুন্দরীকে।
প্রসঙ্গত, ‘সোলজার’ শেষ করেই ডিসেম্বর থেকে ‘প্রিন্স’র শুটিংয়ে যোগ দেবেন শাকিব। এরপর আগামী বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে আজমান রুশোর পরিচালনায় নতুন ছবির শুটিং। এই ছবিতে নায়িকা হিসেবে নতুন মুখ নেওয়ার পরিকল্পনাও চলছে।
এলআইএ/এএসএম