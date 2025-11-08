শাকিব খানের প্রতি মিনিটের দাম পৌনে দুই লাখ
চিত্রনায়ক শাকিব খান। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক তিনি। শোবিজের সবচেয়ে দামি তারকাও তিনি। সিনেমাতে তার পারিশ্রমি আকাশ ছোঁয়া। এবার বলা চলে একটি পণ্যের প্রচারে অংশ নিয়ে রেকর্ড গড়লেন তিনি। রাজধানীর বনানীতে একটি আন্তর্জাতিক এক্সেসরিজ ব্র্যান্ডের নতুন শোরুম উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাকিব। অল্প সময়ের জন্য হলেও তার উপস্থিতি মুহূর্তে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।
জানা গেছে, এই আয়োজনে ২০ মিনিট উপস্থিতির জন্য শাকিব খান ৩৫ লাখ টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন। এই অংক থেকে জানা গেল, শাকিব খানের প্রতি মিনিটের দাম পৌনে দুই লাখ টাকা।
জনপ্রিয় উপস্থাপক ও রেডিও জকি গোলাম কিবরিয়া নিজের ফেসবুক পোস্টে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সুপারস্টার মাত্র ২০ মিনিট সময় দিয়েছেন। পেমেন্ট নিয়েছেন ৩৫ লাখ টাকা। কাজটি ছিল একটি ব্র্যান্ড প্রোমোশন। কিন্তু কোথাও সেই ব্র্যান্ডের নাম বা ট্যাগ দেখা যায়নি। সবাই শুধু শাকিবের গোঁফ ও লুকে তাকিয়েছে। সত্যিই ইন্টারেস্টিং। কোন এজেন্সি এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করেছে?’
শাকিব খান নিজে এখনও এই পারিশ্রমিক বা সময়কাল নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে সামাজিক মাধ্যমে এই খবর নিয়ে তীব্র আলোচনা ও সমালোচনা চলছে।
এদিকে শাকিব খান বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন সাকিব ফাহাদ পরিচালিত ‘সোলজার’ সিনেমার কাজে। এতে তার বিপরীতে আছেন তানজিন তিশা। সিনেমাটি আগামী বছর মুক্তি পাবে। ছবিতে তার লুক নেটিজেনদের নজর কেড়েছে।
