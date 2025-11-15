নতুন সিনেমায় মোশাররফ করিম

নতুন সিনেমায় মোশাররফ করিম
নাটকের ব্যস্ততা সামলে এবার নতুন একটি সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিম। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নির্মাতা কচি খন্দকার। এতদিন তার বেশিরভাগ নাটকেই নিয়মিত দেখা গেলেও নতুন ধারাবাহিক ‘তেল ছাড়া পরোটা’-তে শুরুতে ছিলেন না মোশাররফ। তবে এবার শুধু নাটক নয়-মোশাররফকে নিয়ে একসঙ্গে দুটি বড় খবর দিলেন এই নির্মাতা।
কচি খন্দকার জানান, তার পরিচালিত ধারাবাহিকের ১০০ পর্বের পর যোগ দেবেন মোশাররফ করিম। অভিনেতার ব্যস্ততা থাকায় শুরুতেই পাওয়া না গেলেও তার অংশের গল্প আগে থেকেই তৈরি রাখা ছিল। দর্শকদের জন্য অপেক্ষা করছে চমকও। নতুন এই ধারাবাহিকে মোশাররফকে দেখা যাবে তেল কোম্পানির মালিকানা হারিয়ে সংগ্রাম করা এক চরিত্রে। শুরুতে হাটে হাটে তেল বিক্রির দৃশ্যেই ধরা দেবেন তিনি। চরিত্রটি নাকি বেশ মজার, আর সেটি অভিনেতা নিজেও অনেক পছন্দ করেছেন।
শুধু ধারাবাহিকই নয়-দীর্ঘদিন পর আবারও সিনেমা নির্মাণে ফিরছেন কচি খন্দকার। আর সেই সিনেমাতেই অভিনয় করবেন মোশাররফ করিম। বৃহস্পতিবারই সবকিছু চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানান নির্মাতা। প্রায় এক দশক আগে ভেবে রাখা ফুটবল–ভিত্তিক গল্পে তৈরি হচ্ছে সিনেমাটি। নাম ঠিক করা হয়েছে- ‘মাই ডিয়ার ফুটবল’।
কচি খন্দকার বলেন, ‘এই কনসেপ্টে আমি নাটক বানাইনি। সিনেমার গল্পটি অনেকদিন আগেই মাথায় এসেছে। সেখানে মোশাররফ করিম দুর্দান্ত একটি চরিত্রে অভিনয় করবেন। আরও অনেক সারপ্রাইজ আছে, যেগুলো আপাতত জানাতে চাই না।’
এরই মধ্যে সিনেমার গল্প ও চিত্রনাট্য তৈরি হয়ে গেছে। আগামী এপ্রিল মাসেই শুরু হবে ‘মাই ডিয়ার ফুটবল’সিনেমার শুটিং। নাটক ও সিনেমা-দুটোর শিডিউল সমন্বয় করেই কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন কচি খন্দকার।
খুব শিগগির সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পুরো টিম ও বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
