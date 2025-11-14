  2. বিনোদন

যে কারণে বাতিল হলো জেমস–আলী আজমতের কনসার্ট

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৯ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
জেমস ও আলী আজমত। ছবি: সংগৃহীত

প্রথমবারের মতো ঢাকায় এসে বড় ধরনের বাধার মুখে পড়লেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় সুফি-রক সংগীতশিল্পী আলী আজমত। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ‘লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক বহুল আলোচিত কনসার্ট-যেখানে একই মঞ্চে পারফর্ম করার কথা ছিল রকস্টার জেমস ও আলী আজমতের।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে অনুমতি না মেলায় স্থগিত হয়ে গেছে আয়োজিত এ কনসার্ট। আয়োজক প্রতিষ্ঠান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানায়, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অনুমতি পাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে ১৪ নভেম্বরের অনুষ্ঠানটি স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন তারা।

আজ রাজধানীর ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে কনসার্টটি হওয়ার কথা ছিল। আয়োজক অ্যাসেন কমিউনিকেশন জানিয়েছে-ইভেন্টের নতুন তারিখ শিগগির ঘোষণা করা হবে। এরই মধ্যে টিকিটধারীদের জানানো হয়েছে, তারা চাইলে রিফান্ড নিতে পারবেন বা নতুন তারিখে সেই টিকিট ব্যবহার করতে পারবেন।

‘লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ কনসার্টে আলী আজমত ও জেমস ছাড়াও অংশ নেওয়ার কথা ছিল নতুন প্রজন্মের দুই শিল্পী-পুনম এবং মধুবন্তী চক্রবর্তীর। তবে আপাতত দর্শক-অনুরাগীদের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হলো দুই রকস্টারকে এক মঞ্চে দেখার জন্য।

