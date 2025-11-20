  2. বিনোদন

ধর্ম নিয়ে ‘বিতর্কিত’ মন্তব্য, বাউল গ্রেফতার

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৩ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
বাউলশিল্পী ছোট আবুল সরকারকে গ্রেফতার করেছে মানিকগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। ছবি: জাগো নিউজ

ইসলাম ধর্ম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে বাউলশিল্পী ছোট আবুল সরকারকে গ্রেফতার করেছে মানিকগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। গতকাল বুধবার (১৯ নভেম্বর) দিবাগত রাতে মাদারীপুরের একটি গানের অনুষ্ঠান থেকে তাকে আটক করে ডিবি। আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকালে মুফতি আব্দুল্লাহ বাদী হয়ে একটি মামলা করেন।

ঘটনাটি নিশ্চিত করেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন। পুলিশ জানায়, মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় এক গানের অনুষ্ঠানে আবুল সরকার ইসলাম ও আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ‘আপত্তিকর’ মন্তব্য করেন। তার এসব বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনা শুরু হয়। মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ ঘটনায় ইসলাম ধর্মকে অবমাননার অভিযোগে ঘিওর থানায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আজ ভোরে মাদারীপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করে মানিকগঞ্জ ডিবি কার্যালয়ে আনা হয়েছে।

আবুল সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে পাঠানো হলে আদালত তাকে জেলহাজতে প্রেরণ করেন। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মানিকগঞ্জ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১ এর বিচারক জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নুজরুল ইসলাম এই আদেশ দেন।

মানিকগঞ্জ জেলা আদালতের কোর্ট ইন্সপেক্টর আবুল খায়ের জাগো নিউজকে বলেন, ‘আজ সন্ধ্যায় বাউল শিল্পী ছোট আবুল সরকারকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। এরপর বিচারক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নিয়ে তাকে জেলহাজতে পাঠিয়েছেন।’ ছোট আবুল সরকার মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার তিল্লি ইউনিয়নের বাসিন্দা।

