ভূমিকম্পের ভয়াবহ মুহূর্ত নিয়ে যেসব সিনেমা নির্মিত হয়েছে

দেশেজুড়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় দেয়াল ধস, ভবনে ফাটল এবং মানুষের প্রাণহানির খবর মিলেছে। রিখটার স্কেলে ৫.৭ মাত্রার এই ভূমিকম্পে শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে অন্তত ৬ জনের মৃত্যু ও শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। কম্পন শুরু হয় সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট ২৬ সেকেন্ডে। মুহূর্তেই ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন মানুষ।
এমন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে অনেকেই জানতে চান-বিশ্বে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্পগুলো নিয়ে তৈরি হয়েছে কোন কোন চলচ্চিত্র? বাস্তবের মতোই ভয়ের, দুঃসহ অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে বেশ কিছু জনপ্রিয় সিনেমায়। চলুন দেখে নেওয়া যাক-
স্যান অ্যানড্রেস (২০১৫): ডোয়াইন জনসন অভিনীত এই ব্লকবাস্টারটি ক্যালিফোর্নিয়ার কুখ্যাত ‘স্যান অ্যানড্রেস ফল্ট’কে কেন্দ্র করে নির্মিত। ফল্ট লাইনে বিশাল ধস নামতেই ৯ মাত্রার ভূমিকম্পে পুরো ক্যালিফোর্নিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। নিজের মেয়েকে উদ্ধারের জন্য রেসকিউ পাইলট হিসেবে ডোয়াইনের দুঃসাহসিক লড়াইই সিনেমার মূল গল্প। ধসে পড়া ভবন, সুনামি-সবকিছুই তুলে ধরা হয়েছে চমৎকার ভিএফএক্সে।
দ্য ইম্পসিবল (২০১২): ২০০৪ সালের ভয়াবহ সুনামি অবলম্বনে নির্মিত হৃদয়ছোঁয়া একটি সিনেমা। থাইল্যান্ডে ছুটি কাটাতে যাওয়া এক পরিবার মুহূর্তেই বিভক্ত হয়ে যায় দুর্যোগের তাণ্ডবে। বেঁচে থাকা, পরস্পরকে খুঁজে পাওয়া-এই লড়াইই ছবির মূল আবেগ। অভিনয়ে নাওমি ওয়াটস ও ইউয়ান ম্যাকগ্রেগর।
আফটারশক (২০১২): চিলির এক নাইটক্লাবে ভূমিকম্প আঘাত হানার পর বেঁচে থাকার জন্য পর্যটকদের মরিয়া প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে গল্পটি তৈরি। ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়েই শুরু হয় তাদের দুঃস্বপ্নের নতুন অধ্যায়।
দ্য কোয়াক (২০১৮): নরওয়ের জনপ্রিয় ‘দ্য ওয়েভ’ ছবির সিক্যুয়েল এটি। ভূতাত্ত্বিক ক্রিশ্চিয়ান আইকজর্ডের সতর্কবার্তা কেউ না মানায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে অসলো শহর। ধসে পড়া ভবনের নিচে আটকে পড়া পরিবারকে উদ্ধার করতে শুরু হয় তার সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই।
আর্থকোয়েক (১৯৭৪): হলিউডের ক্লাসিক ভূমিকম্পভিত্তিক এই সিনেমায় দেখানো হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেসে ৯.৯ মাত্রার এক কাল্পনিক ভূমিকম্পের প্রভাব। ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বাঁচার সংগ্রাম এবং দুর্যোগের ভয়াবহতা-সবই ফুটে উঠেছে তারকাবহুল এই ছবিতে।
বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া বর্তমান ভূমিকম্পের ঘটনাটি সবাইকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা। সতর্কতা, প্রস্তুতি ও সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই-এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
