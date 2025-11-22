মাত্র দেড় মাসের প্রেম, কাকে বিয়ে করলেন মম

  2. বিনোদন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৬ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
দেড় মাস প্রেমের পর বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন মম। ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

বিয়ে করেছেন ছোটপর্দার অভিনেত্রী মাইমুনা ফেরদৌস মম। গতকাল (২১ নভেম্বর) শুক্রবার রাজধানীর ধানমন্ডির একটি রেস্তোরাঁয় দুই পরিবারের নির্বাচিত স্বজনদের উপস্থিতিতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। মমর বর চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক রাফায়েল আহসান।

রাফায়েল ও মমর দেড় বছরের পরিচয়। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া, জানাশোনা ও সম্পর্ক উন্নয়নের মধ্যদিয়ে প্রেমে জড়ান তারা। মাত্র দেড় মাস ধরে প্রেমের পর দুজন সিদ্ধান্ত নেন, সংসারী হবেন। পরিবারকে জানালে তারা অমত করেননি।

রাফায়েল আহসান ও মাইমুনা ফেরদৌস মম। ছবি: সংগৃহীত

মাইমুনা ফেরদৌস মম বলেন, ‘রাফায়েলের সততা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সে খুবই স্ট্রেট ফরোয়ার্ড। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বদল করে নতুন পরিকল্পনা করে ফেলতে পারে সে। এসব আমাকে মুগ্ধ করেছে।’

রেডিও জকি হিসেবে গণমাধ্যমে যাত্রা শুরু করেন মম। ২০২১ সাল থেকে নিয়মিত করছেন অভিনয়। মমর প্রথম সিনেমা জুলফিকার জাহেদি পরিচালিত ‘কাগজ’। শবনম ফেরদৌসী পরিচালিত ‘আজব কারখানা’ ছবিতে সহশিল্পী হিসেবে মম পেয়েছিলেন ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রতকে। এখন দেশের দুটি টেলিভিশন চ্যানেলে মাইমুনা মমর তিনটি ধারাবাহিক নাটক প্রচারিত হচ্ছে।

মমর বর রাফায়েল আহসান ‘নয়ছয়’ নামে একটি সিনেমা নির্মাণ করেন, যেটি ২০১৪ সালে মুক্তি পায়।

