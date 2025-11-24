ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে বলিউড তারকাদের শোক
বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র আর নেই। আজ সকালে মুম্বাইয়ের নিজ বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। বিকেলে মুম্বাইয়ের পবন হংস শ্মশানঘাটে সম্পন্ন হয়েছে তার শেষকৃত্য- এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি।
আগামী ৮ ডিসেম্বর পালন হওয়ার কথা ছিল তার ৯০তম জন্মদিন। কিন্তু তার আগেই ভারতজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পর্দার ‘হিম্যান’-কে হারিয়ে মর্মাহত চলচ্চিত্রপাড়া। শোক জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও।
ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে বলিউডের প্রথম সারির তারকারা সামাজিক মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন। প্রবীণ অভিনেত্রী সালমা আগা এনডিটিভিকে বলেন- ‘ধর্মেন্দ্রজি স্বপ্নের মতো একজন মানুষ ছিলেন। পর্দায় যেমন ছিলেন, ব্যক্তিজীবনেও ঠিক তেমনই উজ্জ্বল। এমন মানুষ কখনো বিদায় নেন না।’
দিলীপ কুমারের স্ত্রী সায়রা বানু আবেগঘন কণ্ঠে জানান- ‘ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু মেনে নেওয়া অসম্ভব। দিলীপ সাহেব তাকে ছোট ভাইয়ের মতোই দেখতেন। প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন-আড্ডা, খাওয়াদাওয়া, কখনো পান করা… আজ কিছুই বলার মতো অবস্থায় নেই আমি। তাকে সারাজীবন মনে রাখব।’
অভিনেত্রী মৌসুমী চ্যাটার্জি বলেন- “তিনি ‘হিম্যান’ ছিলেন না, ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। পরিবারকেন্দ্রিক, বড় মাপের, উদার মনের একজন মানুষ ছিলেন তিনি।”
নির্মাতা করণ জোহর, যিনি ‘রকি অউর রানি কি প্রেম গল্প’সিনেমায় ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তিনি লিখেছেন, ‘একটি যুগের সমাপ্তি। তিনি ছিলেন মেগাস্টার, মূলধারার সিনেমার প্রকৃত হিরো। পর্দায় যেমন কিংবদন্তি, মানুষ হিসেবেও ছিলেন সেরা। পুরো ইন্ডাস্ট্রি তাকে ভালোবাসত।’
এ ছাড়াও অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, সালমা আগা, রণবীর সিং, দীপিকা পাড়ুকোন, কারিনা কাপুর খান, কাজল, কিয়ারা আদভানি, মণীশ মলহোত্রাসহ অসংখ্য তারকা শোকবার্তা জানিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।
৩১ অক্টোবর শ্বাসকষ্ট অনুভব করলে ধর্মেন্দ্রকে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে আইসিইউতে রাখা হয়। টানা চিকিৎসার পর ১২ নভেম্বর বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। আজ সকালে নিজ বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এই বর্ষীয়ান অভিনেতা।
ধর্মেন্দ্র অভিনীত শেষ সিনেমা হবে শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত যুদ্ধনির্ভর ড্রামা ‘ইক্কিস’, যেখানে প্রধান চরিত্রে আছেন অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা। সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫।
বলিউডের এক সোনালি অধ্যায়ের অবসান ঘটালেন ধর্মেন্দ্র-অভিনয়, ব্যক্তিত্ব ও সরলতায় যিনি আজও কোটি ভক্তের হৃদয়ে অমলিন।
