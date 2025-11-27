  2. বিনোদন

কাজাখস্তানে পৌঁছেই তীব্র শীতে কাবু চঞ্চল চৌধুরী

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪৫ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
কাজাখস্তানে পৌঁছেই তীব্র শীতে কাবু চঞ্চল চৌধুরী
কাজাখস্তানে পৌঁছেই তীব্র শীতে কাবু চঞ্চল চৌধুরী

সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিত আপডেট দেন জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। কাজ বা ব্যক্তিগত জীবনের নানা মুহূর্ত শেয়ার করেন তিনি ভক্তদের সঙ্গে। এবার জানালেন কাজাখস্তানের হাড়কাঁপানো শীতের অভিজ্ঞতা।

‘দম’ সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দিতে বর্তমানে কাজাকস্তানে অবস্থান করছেন চঞ্চল। সেখানকার ভয়াবহ ঠান্ডায় খানিকটা অবাকই হয়েছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘কাজাখস্তান পৌঁছাতেও দম লাগে। রাস্তা যেন শেষই হয় না! আর পৌঁছানোর পর, এত শীত সইবো কেমন করে!’

আরও পড়ুন
কেন শরীরে সংখ্যা লিখে ছবি প্রকাশ করছেন নারী তারকারা
৮ বছরেই ভেঙে যাচ্ছে ভালোবেসে পাতা সংসার

গতকালই কাজাখস্তানের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়েন চঞ্চল। রওনা হওয়ার সময় মুখোশ পরা একটি ছবি শেয়ার করে জানিয়েছিলেন, ‘শুরু হলো ‘দম’-এর যাত্রা। গন্তব্য কাজাখস্তান!’

কাজাখস্তানে পৌঁছেই ঠান্ডার তীব্রতা অনুভব করেছেন অভিনেতা। পোস্টে সেই অভিজ্ঞতাই উঠে এসেছে।

রেদওয়ান রনি পরিচালিত ‘দম’ ছবির সহপ্রযোজক এসভিএফ, আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট ও চরকি। এতে চঞ্চলের সঙ্গে আরও অভিনয় করছেন আফরান নিশো, পূজা চেরি প্রমুখ।

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‌‘ইতিহাস ২’ নির্মাণের জন্য প্রযোজক পাচ্ছেন না কাজী হায়াত

‌‘ইতিহাস ২’ নির্মাণের জন্য প্রযোজক পাচ্ছেন না কাজী হায়াত

মিস ইউনিভার্সের মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

মিস ইউনিভার্সের মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

এখন কথা বলতে পারছেন ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ইলিয়াস কাঞ্চন

এখন কথা বলতে পারছেন ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ইলিয়াস কাঞ্চন