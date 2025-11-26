মিস ইউনিভার্সের মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

মিস ইউনিভার্সের মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার স্বত্বাধিকারী ও থাই ব্যবসায়ী অ্যান জাকাপং জাকরাজুততিপের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। থাইল্যান্ডের একটি আদালত এই পরোয়ানা জারি করেছে। আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) এই আদেশ দেওয়া হয়।
স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর, অ্যান জাকাপংয়ের প্রতিষ্ঠান জেকেএন গ্লোবাল গ্রুপের বিরুদ্ধে শেয়ার বাজারে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।
অভিযোগ হলো, ২০২৩ সালে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে কোম্পানিটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করে এবং বিনিয়োগ ফেরতের বিষয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। এতে প্রতারণার শিকার হয়ে এক ব্যক্তি মামলাও করেন।
মামলার রায় ঘোষণার কথা ছিল মঙ্গলবার। তবে অ্যান জাকাপং আদালতে হাজির না হওয়ায় বিচারক তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।
থাই আদালত জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে টাকা ফেরত দিতে অক্ষম জেনেও মানুষকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছিলেন। এটি স্পষ্ট প্রতারণা।
এদিকে অ্যান জাকাপং বা জেকেএন গ্লোবাল গ্রুপ এখনো এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। থাইল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম বলছে, তিনি দেশ ছেড়ে ইতোমধ্যে মেক্সিকো গিয়েছেন।
এদিকে ‘মিস ইউনিভার্স’ অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জাকাপংয়ের বিরুদ্ধে চলমান এই আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা পরিচালনার বিষয়টির কোনো সম্পর্ক নেই।
