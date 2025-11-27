  2. বিনোদন

৮ বছরেই ভেঙে যাচ্ছে ভালোবেসে পাতা সংসার

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪০ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
৮ বছরেই ভেঙে যাচ্ছে ভালোবেসে পাতা সংসার
৮ বছরেই ভেঙে যাচ্ছে সাবেক মিস ইউনিভার্স আলবেনিয়া অ্যাঞ্জেলা মার্টিনির সংসার

দীর্ঘ ৮ বছরের সংসার ভাঙতে চলেছে সাবেক মিস ইউনিভার্স আলবেনিয়া অ্যাঞ্জেলা মার্টিনির। রোমানিয়ান বংশোদ্ভূত মার্কিন অভিনেতা ও প্রযোজক ড্রাগোস সাভুলেস্কুর সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের ইতি টানছেন তিনি।

আমেরিকান গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, গত ২৪ অক্টোবর অ্যাঞ্জেলা বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছেন। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ‘অসম্ভব মতপার্থক্য’।

এই দম্পতির তিন বছর বয়সী ছেলে রয়েছে কাইরি মার্টিনি সাভুলেস্কু নামে। সন্তানের অভিভাবকত্ব নিজের কাছে চান অ্যাঞ্জেলা। পাশাপাশি সন্তানের ভরণপোষণও দাবি করেছেন তিনি।

আরও পড়ুন
মিস ইউনিভার্সের মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
ডিভোর্সের ঘোষণা, স্বামীর কাছে বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি সেলিনার 

২০১৭ সালের ডিসেম্বরে ভালোবেসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এই জুটি।

২০১০ সালে অ্যাঞ্জেলা মার্টিনি মিস ইউনিভার্স আলবেনিয়া খেতাব জেতেন এবং একই বছর মিস ইউনিভার্স বিশ্বমঞ্চে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেন যা আলবেনিয়ার ইতিহাসে সর্বোচ্চ সাফল্য।

দাম্পত্য ভাঙনের খবর অনুরাগীদের বেশ হতাশ করেছে। কারণ কিছুদিন আগেই ছেলেকে নিয়ে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলা। সাভুলেস্কু ও ছেলেকে নিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছিলেন, ‘স্মৃতিস্তম্ভগুলো ম্লান হয়ে যায়, ভালোবাসা ম্লান হয় না।’

অ্যাঞ্জেলা মার্টিনি

গত বছর বিবাহবার্ষিকীতেও এক আবেগঘন পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, ‘ছয় বছরের সংগ্রাম ও বিশ্বাসের পর আমরা সফল হয়েছি। অলৌকিক ঘটনাও ঘটে। একসঙ্গে থাকা কঠিন ছিল, কিন্তু আমরা পেরেছি।’

তবু শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক টিকল না। এই তথ্যই নতুন করে জানালেন সাবেক মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগী অ্যাঞ্জেলা মার্টিনি।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

অ্যামাজন প্রাইমে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের ‘ওমর’

অ্যামাজন প্রাইমে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের ‘ওমর’

ধর্মেন্দ্রর বিদায়ে শোকে কাতর শাহরুখ

ধর্মেন্দ্রর বিদায়ে শোকে কাতর শাহরুখ

কলকাতার ওই প্রযোজকের বিরুদ্ধে তানজিন তিশার পাল্টা অভিযোগ

কলকাতার ওই প্রযোজকের বিরুদ্ধে তানজিন তিশার পাল্টা অভিযোগ