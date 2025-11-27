এবার স্থগিত হলো পাকিস্তানি জাল ব্যান্ডের কনসার্ট

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০১:২৫ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
সম্প্রতি ঢাকার মঞ্চে আয়োজন হওয়া বিদেশি কনসার্টগুলোর মধ্যে পাকিস্তানি ব্যান্ড জালের কনসার্টও স্থগিত হয়ে গেল। ২৮ নভেম্বর রাজধানীর ৩০০ ফিটের স্বদেশ অ্যারেনায় ‌‘সাউন্ড অফ সোল’ শিরোনামের এই কনসার্ট আয়োজনের কথা ছিল। দেশের ব্যান্ড ওয়ারফেজ এবং লেভেল ফাইভও পারফর্ম করার কথা ছিল।

তবে প্রয়োজনীয় অনুমতি না পাওয়ায় আয়োজক প্রতিষ্ঠান স্টেইজ কো কনসার্ট স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, নতুন তারিখ শিগগিরই ঘোষণা করা হবে।

এর আগে ১৪ নভেম্বর পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আলী আজমতের ‘লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ কনসার্টও হঠাৎ স্থগিত হয়েছিল। এতে অংশ নেওয়ার জন্য নগর বাউল জেমসসহ অন্যান্য শিল্পীরাও প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। প্রথমে স্থগিতের কথা প্রকাশ্যে এলেও পরে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কনসার্টটি বাতিলই করে দেয়া হয়েছে।

ঢাকায় আরও বেশ কয়েকটি বিদেশি কনসার্ট এই মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তাদেরও সময়সূচি নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। আগামী ৫ ডিসেম্বর মাদানি অ্যাভিনিউয়ের কোর্টসাইডে ‘ওয়েভ ফেস্ট: ফিল দ্য উইন্টার’ শিরোনামের কনসার্টে পাকিস্তানের কাভিশ ব্যান্ড পারফর্ম করবেন। এতে দেশের দুই ব্যান্ড ‘শিরোনামহীন’ ও ‘মেঘদল’-ও গান শোনাবেন। আয়োজক প্রতিষ্ঠান প্রাইম ওয়েভ কমিউনিকেশন এই কনসার্ট আয়োজন করছে।

এরপর ১২ ডিসেম্বর ১০০ ফিট কোর্টসাইড মাদানী অ্যাভিনিউতে ভারতের সংগীতশিল্পী অনুভ জৈনের পারফরম্যান্স রয়েছে। হাইপ নেশন আয়োজিত কনসার্টে আরও পারফর্ম করবেন মিনার রহমান ও আফটারম্যাথ ব্যান্ড।

১৩ ডিসেম্বর মেইন স্টেজে পাকিস্তানি গায়ক আতিফ আসলামের পারফরম্যান্স ও ‘ইকোস অব রেভল্যুশন ২.০’ চ্যারিটি কনসার্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। যদিও আগে আতিফের কনসার্টটি বাতিল হওয়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে, আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ নিশ্চিত করেছে নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠান হবে।

বিদেশি শিল্পীদের কনসার্ট স্থগিত বা সময়সূচির অনিশ্চয়তার মধ্যেও আয়োজকরা ইতিমধ্যেই অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু করেছেন। তবে শোবিজ মহলে এই অনিশ্চয়তা নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে।

