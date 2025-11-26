  2. বিনোদন

প্রথম স্ত্রীর সম্মতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করলেন পাকিস্তানের আজলান শাহ

প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানের জনপ্রিয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আজলান শাহ। তিনি প্রথম স্ত্রীর সম্মতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। শুনতে অবাক লাগলেও বিষয়টি সত্য। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি। খবর- এআরআই নিউজ।

গতকাল মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে দ্বিতীয় বিয়ের পরিকল্পনার কথা জানান আজলান। এসময় তিনি উল্লেখ করেন, প্রথম স্ত্রী ওয়ারিশা খানের সঙ্গে বিচ্ছেদের আগেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। বিষয়টি ভালোভাবে নেননি নেটিজেনরা। ফলে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি।

আজলান লেখেন, ‌‘আপনাদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর শেয়ার করতে চাই। আমি একজন পাবলিক ফিগার। তাই অন্যদের কাছ থেকে গুজব-গুঞ্জন হিসেবে শোনার আগেই আপনাদের জানানো আমার দায়িত্ব।’

প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদের আগেই নতুন বিয়ে কেন, এমন প্রশ্নে আজলান বলেন, ‘যতই অদ্ভুত শোনাক, আমি আবার বিয়ে করছি। আমার স্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। তাই দয়া করে আমার পরিবারকে এসব নিয়ে বিরক্ত করবেন না। এটি সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত বিষয়।’

আজলানের প্রথম স্ত্রী ওয়ারিশা খানের মন্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। তিনি পেশায় চিকিৎসক এবং কনটেন্ট নির্মাতাও।

দাম্পত্য জীবনে আজলান-ওয়ারিশার দুই বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তার নাম আজওয়া।

