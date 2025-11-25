ম্যারাডোনাকে নিয়ে ভারতে বিগ বাজেটের সিরিজ

ম্যারাডোনাকে নিয়ে ভারতে বিগ বাজেটের সিরিজ
কিংবদন্তি ফুটবল তারকা দিয়েগো ম্যারাডোনাকে নিয়ে একটি অ্যানিমেশন সিরিজ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে ভারতের রিলায়েন্স অ্যানিমেশন। তারকার পরিবার-স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠান সাত্তভিকা এসএ’র কাছ থেকে চরিত্র ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে এ পরিকল্পনা এগুচ্ছে।
ভারতের গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অংশ ‘ওয়েভস ফিল্ম বাজারে’ এই খবর ঘোষণা করা হয়।
মুম্বাইভিত্তিক রিলায়েন্স অ্যানিমেশন রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্টেরই একটি বিভাগ। আর্জেন্টিনার ফুটবল বিশ্বকাপ এনে দেয়া ম্যারাডোনার শৈশব থেকে আন্তর্জাতিক তারকা হয়ে ওঠার গল্পের সবকিছু থাকবে এই একটি সিরিজে। উঠে আসবে ম্যারাডোনার ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, ব্যক্তিগত লড়াই এবং মাঠের বাইরেও তার সাংস্কৃতিক প্রভাব। নানা নাটকীয়তায় তুলে ধরা হবে তার জীবনী।
ভ্যারাইটি জানাচ্ছে, সিরিজটি এখনো পরিকল্পনাধীন রয়েছে। নির্মাতা দল, প্রচার সংস্থা ও মুক্তির সময়সূচি পরে জানানো হবে আনুষ্ঠানিকভাবে। এটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ও টেলিভিশনে প্রচারের লক্ষ্যেই নির্মাণ করা হচ্ছে।
রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্টের প্রধান নির্বাহী শিবাশীষ সরকার বলেন, ‘ম্যারাডোনার অসাধারণ জীবনযাত্রা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে চাই আমরা। তার দৃঢ়তা, আবেগ আর সাফল্য খেলাধুলার সীমা ছাড়িয়ে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। আমরা চাই বিশ্বজুড়ে দর্শক এ গল্পে অনুপ্রাণিত হোক।’
রিলায়েন্স অ্যানিমেশনের প্রধান নির্বাহী তেজোনিধি ভাণ্ডারে বলেন, ‘ম্যারাডোনার লড়াই, স্বপ্ন আর সাফল্যকে অ্যানিমেশনের ভাষায় তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের জন্য এক বড় মাইলফলক।’
ম্যারাডোনার বোন রিতা ম্যারাডোনাও এই খবরে উচ্ছ্বসিত। তিনি জানান, ‘আমরা তিন বোনই খুব খুশি যে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের ভাইয়ের গল্প বিশ্বের শিশুদের কাছে পৌঁছাবে।’
রিলায়েন্স অ্যানিমেশন রিলায়েন্স গ্রুপের বিনোদন খাতের একটি প্রতিষ্ঠান। তাদের বিস্তৃতি রয়েছে নির্মাণ, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, গেমিং ও সংগীতে।
