  2. বিনোদন

বিজয়ের মাসজুড়ে শিল্পকলায় ‘যাত্রাপালা’

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৭ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
বিজয়ের মাসজুড়ে শিল্পকলায় ‘যাত্রাপালা’
যাত্রাপালার প্রদর্শনীগুলো অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে।

মাসজুড়ে রাজধানীর বুকে ‘যাত্রাপালা’র আসর বসছে। মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করতে যাচ্ছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় সামাজিকমাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

একাডেমি জানিয়েছে, দেশের নানা প্রান্ত থেকে নিবন্ধিত যাত্রা দলগুলো এই প্রদর্শনীতে অংশ নেবে। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে প্রদর্শনী চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পারফর্ম করবে যাত্রা দলগুলো। টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ টাকা।

আরও পড়ুন:
ইলিয়াস কাঞ্চনের সুস্থতার জন্য ডিপজলের প্রার্থনা
ডিপজলের অত্যাচারের বর্ণনা দিলেন ভুক্তভোগী নারী 

একাডেমি কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রি হতে প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট যাত্রাদলকে প্রদান করা হবে।

এমআই/এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বাবাকে স্মরণ করে মিষ্টি জান্নাতের আবেগঘন স্ট্যাটাস

বাবাকে স্মরণ করে মিষ্টি জান্নাতের আবেগঘন স্ট্যাটাস

মামলার পর আড়াল ভেঙে প্রকাশ্যে ডন

মামলার পর আড়াল ভেঙে প্রকাশ্যে ডন

অন্তরঙ্গ ভিডিও ঘিরে আবার আলোচনায় শুভ-ঐশী

অন্তরঙ্গ ভিডিও ঘিরে আবার আলোচনায় শুভ-ঐশী