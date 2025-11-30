বাবাকে স্মরণ করে মিষ্টি জান্নাতের আবেগঘন স্ট্যাটাস
ঢাকাই সিনেমার আলোচিত নায়িকা মিষ্টি জান্নাত। বিয়ে, প্রেমসহ ব্যক্তিগত নানা বিষয় নিয়ে প্রায়ই নেটিজেনদের আলোচনায় থাকেন এই অভিনেত্রী।
২০১৪ সালে ‘লাভ স্টেশন’ সিনেমার মাধ্যমে রুপালি পর্দায় অভিষেক ঘটে তার। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ সক্রিয় তিনি। সম্প্রতি একটি স্ট্যাটাসের মাধ্যমে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসেন মিষ্টি জান্নাত। সেখানে তিনি লেখেন- “সব কিছুই ফিরে আসে, সব সমস্যাই সমাধান হয়। শুধু বাবা আর আসবে না।”
এদিকে প্রথমবারের মতো চিত্রনায়ক শিপন মিত্রের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন মিষ্টি জান্নাত। নির্মাতা সায়মন তারিকের নতুন সিনেমা ‘বিবর’-এ অভিনয়ের জন্য তারা সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সিনেমাটির গল্প লিখেছেন দেওয়ান নাজমুল, সংলাপ রচনা করেছেন বাবুল রেজা।
সিনেমার গল্পের প্রশংসা করে মিষ্টি জান্নাত বলেন, “অন্যরকম একটি গল্পে কাজ করতে যাচ্ছি। গল্পটা ভালো লেগেছে বলেই এতে যুক্ত হয়েছি। মানসিক বিপর্যয়ের কারণে গত মাসে নির্ধারিত শুটিং করতে পারিনি। এখন আবার নতুন উদ্যমে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি।”
এমআই/এমএমএফ