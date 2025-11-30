মামলার পর আড়াল ভেঙে প্রকাশ্যে ডন

মামলার পর আড়াল ভেঙে প্রকাশ্যে ডন
চলচ্চিত্রের খল-অভিনেতা ডন কিছুদিন ধরেই আড়ালে ছিলেন। কারণ চিত্রনায়ক সালমান শাহর মৃত্যুর ২৯ বছর পর আদালতের নির্দেশে হত্যা মামলায় সালমানের সাবেক স্ত্রী সামিরা হকসহ মোট ১১ জনকে অভিযুক্ত করে গত অক্টোবর রাজধানীর রমনা থানায় একটি মামলা করা হয়। সেই মামলার অন্যতম আসামি হিসেবে নাম আসে অভিনেতা ডনেরও।
মামলা হওয়ার পর থেকেই ডনের সম্পর্কে কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। যদিও তিনি জানিয়েছিলেন, বাসাতেই আছেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। অবশেষে ডন ফের সক্রিয় হয়েছেন সামাজিক মাধ্যমে। ফেসবুকে ফিরে তিনি একটি গান পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন- “৫০ জন বন্ধু-বান্ধবীদের জন্য উৎসর্গ করলাম।” গানটি পোস্ট করার পরই তিনি বেশ প্রশংসা পেয়েছেন মন্তব্যের ঘরে।
সালমান শাহ হত্যা মামলার এজাহারে উল্লেখ করা আসামিদের মধ্যে আছেন-সালমান শাহের স্ত্রী সামিরা হক, ব্যবসায়ী আজিজ মোহাম্মদ ভাই, লতিফা হক লুসি, চলচ্চিত্রের খল-অভিনেতা ডনসহ মোট ১১ জন। পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের নামও রয়েছে।
সালমান শাহ হত্যা মামলার পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। সালমান শাহের মা নীলা চৌধুরীর রিভিশন আবেদন মঞ্জুর করে এ মামলা চলবে বলে আদেশ দিয়েছেন ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ জান্নাতুল ফেরদৌস ইবনে হক।
