অন্তরঙ্গ ভিডিও ঘিরে আবার আলোচনায় শুভ-ঐশী

অন্তরঙ্গ ভিডিও ঘিরে আবার আলোচনায় শুভ-ঐশী
মাঝে আরিফিন শুভ ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীকে ঘিরে প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে দুজনই স্পষ্ট জানিয়েছিলেন-তাদের মধ্যে কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। এরপর নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছিলেন তারা। হঠাৎ আবার শিরোনামে আসলেন এই জুটি।
জানা গেছে, শুভ-ঐশী অভিনীত ‘নূর’ ছবিটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। মুক্তির আগে দুজন মিলে অংশ নেন একটি ফটোশুটে। রোমান্টিক আবহে তোলা সেই স্থিরচিত্র প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে আলোচনায় ফেরেন তারা। এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের একটি ভিডিও ক্লিপ।
ভিডিওতে দেখা যায়-নদীর ধারে কাশবনের মাঝে ঐশীকে চুম্বন করছেন আরিফিন শুভ। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি মূলত ‘নূর’ ছবির একটি গানের অংশ। এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো গান প্রকাশ পায়নি। এর আগেই অজ্ঞাত কেউ গানটির একটি ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন। এরপর থেকেই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম হয়।
রায়হান রাফী পরিচালিত ‘নূর’ মুক্তি পাবে ওটিটিতে। তবে কোন প্ল্যাটফর্মে এবং কবে মুক্তি পাবে-সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।
এদিকে আরিফিন শুভ কাজ করছেন নতুন একটি সিনেমার শুটিংয়ে। পরিচালক সাইফ চন্দন ছবিটির নাম প্রকাশ না করলেও ঘনিষ্ঠ সূত্র বলছে-নাম হতে পারে ‘মালিক’ বা ‘শিকার’। এতে শুভর বিপরীতে দেখা যাবে অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিমকে।
শুভর অপেক্ষমাণ কাজের তালিকায় রয়েছে বলিউড সিরিজ ‘জাজ সিটি’ এবং অনম বিশ্বাস পরিচালিত ছবি ‘ঠিকানা বাংলাদেশ’।
অন্যদিকে জান্নাতুল ঐশী সম্প্রতি শেষ করেছেন নতুন ছবি ‘সোলজার’র শুটিং। এতে তার সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন শাকিব খান। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সাকিব ফাহাদ।
