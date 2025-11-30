  2. বিনোদন

খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনায় চমকের প্রার্থনা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৫ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়া ও চমক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে দলমত শ্রেণি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই দোয়া করছেন আপসহীন এ নেত্রীর জন্য। জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমকও তার সুস্থতা প্রার্থনা করেছেন।

রোববার (৩০ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করেন। তিনি লেখেন, পুরো জাতি আপনার দ্রুত আরোগ্যের প্রার্থনায়। আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা, শক্তি ও শান্তি দান করুন।

গত ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে লুইপার নতুন গান ‘চুড়ি ছাম ছাম’। গানটিতে মডেল হিসেবে পারফর্ম করেছেন রুকাইয়া জাহান চমক। চমকের গ্ল্যামারাস লুক এবং পারফরম্যান্স এরই মধ্যে দর্শকদের নজর কেড়েছে, যা গানটির জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি, তিনি এখনো জটিল অবস্থায় রয়েছেন বলে জানিয়েছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টনে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তার বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে মেডিকেল বোর্ড এখনো কোনো পরামর্শ দেয়নি। বোর্ডের পরামর্শ ছাড়া এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।

তিনি জানান, খালেদা জিয়ার শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের সব কর্মসূচি স্থগিত করেছে বিএনপি। দলের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে তার সুস্থতার জন্য দোয়া করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

