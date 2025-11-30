জমকালো আয়োজনে ‘জিৎ ডে’, মধ্যরাতে ভক্তদের ভালবাসায় সিক্ত ‘বস’

জমকালো আয়োজনে ‘জিৎ ডে’, মধ্যরাতে ভক্তদের ভালবাসায় সিক্ত ‘বস’
টালিউড ইন্ডাস্ট্রির ‘বস’ কিংবা ‘বাংলার সুলতান’-এমন উপাধিতেই ডাকা হয় জিৎকে। প্রতি বছরের মতো এবারও ৩০ নভেম্বর তার জন্মদিন ঘিরে টলিউডের ক্যালেন্ডারে রীতিমতো উৎসবের আবহ। রাত পেরোতেই প্রিয় তারকার বাড়ির সামনে ভক্তদের ঢল নামে। কেউ চিৎকার করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, কেউ বাজি ফোটাচ্ছেন, কেউ আবার কেক কেটে উদযাপন করছেন- চারপাশ যেন উৎসবমুখর।
মধ্যরাতে হঠাৎই বারান্দায় এসে ভক্তদের উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন নায়ক। সবুজ জ্যাকেট ও টুপি পরা জিৎকে দেখে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন উপস্থিত অনুরাগীরা। পাশে ছিলেন তার পরিবারের সদস্যরাও।
টালিউডের সিনেমায় দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করলেও ইন্ডাস্ট্রির রাজনীতি বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিড়ে নিজেকে খুব একটা জড়ান না জিৎ। নিজেকে বলেন ‘ফ্যামিলি ম্যান’। কাজ আর পরিবারই তার মূল অগ্রাধিকার। কিন্তু বিশেষ দিনে ভক্তদের অপেক্ষায় তিনি কখনোই তাদের হতাশ করেন না। রোববার সকাল থেকেও তার বাড়ির সামনে জমে ওঠে উপচে পড়া ভিড়।
View this post on Instagram
৪৭তম জন্মদিনের শুরুটা এভাবেই জমকালোভাবে হলো এই সুপারস্টারের। বাংলা তার মাতৃভাষা না হলেও নিজের জেদ, পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের জোরেই আজ তিনি বাঙালির আবেগের জায়গায় জায়গা করে নিয়েছেন।
এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় জিতের জন্মদিন উদযাপনের ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই অনেকেই তার সঙ্গে বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের মিল খুঁজে পাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার মন্তব্যের ছলে টেনে এনেছেন বক্স অফিসে সাম্প্রতিক ব্যর্থতার প্রসঙ্গও। তবে সমালোচনা যাই হোক- জিতের জনপ্রিয়তা বা ফ্যানবেসে কখনোই ভাটা পড়েনি।
আরও পড়ুন:
তারকা খ্যাতি নিয়ে চমকে দেওয়া বক্তব্য আমিরের
অস্কারজয়ী নাট্যকার স্যার টম স্টপার্ড আর নেই
আগামীতে ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ শিরোনামের ছবিতে দেখা যাবে জিৎকে। বর্তমানে এ ছবির শুটিং নিয়েই ব্যস্ত সময় কাটছে তার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানান- দেবের অভিনয়জীবনের ২০ বছরের অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন দেব-ভক্তরা। আবার পাল্টা ক্ষোভ ঝাড়ছেন জিৎ-অনুরাগীরাও।
এমএমএফ/জেআইএম