  2. বিনোদন

কনটেন্ট বানাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ আল-আমিন বার্ন ইউনিটে

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৩৯ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
কনটেন্ট বানাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ আল-আমিন বার্ন ইউনিটে
কনটেন্ট ক্রিয়েটর আল আমিন

সামাজিক মাধ্যমের জন্য হাস্যরসাত্মক, বাস্তব ও অবাস্তব সব কনটেন্ট বানিয়ে পরিচিতি পেয়েছিলেন ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার আল-আমিন (৪০)। দুদিন আগে আগুন নিয়ে কনটেন্ট করতে গিয়ে দগ্ধ হন তিনি। রাজধানীর বারডেম হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন ওই যুবক এখন মৃত্যুশয্যায়।

গত ২৮ নভেম্বর শুক্রবার সকালে উপজেলার দাড়িয়াপুর ইটখলার মোড় সংলগ্ন কৃত্রিম চৌবাচ্চায় মাচা তৈরি করে আগুন পোহাতে পোহাতে গোসল করার কনটেন্ট তৈরি করছিলেন আল-আমিন। পরিকল্পনায় ছিল চৌবাচ্চায় পেট্রোল ঢেলে আগুন পোহাতে পোহাতে গোসলের দৃশ্য ধারণ করবেন। অতিরিক্ত পেট্রোল ঢালার ফলে স্বাভাবিক বড় শিখা তৈরি করে আগুন, সেই আঁচে দগ্ধ হন তিনি।

কনটেন্ট বানাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ আল-আমিন বার্ন ইউনিটে

জাগো নিউজকে সহকারীরা জানিয়েছেন, আল-আমিনের শরীরের ৩৫-৪০ শতাংশ পুড়ে গেছে। শুরুতে তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য সেখান থেকে তাকে ঢাকার বারডেম হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা।

ভিডিওতে দেখা গেছে, দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন থেকে রক্ষা পেতে পানিতে ঝাঁপ দেন আল-আমিন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। কনটেন্ট-এর ধারা ভাষ্যকার আজাদ হোসেন জনি জানান, বর্তমানে বারডেম হাসপাতালের সিসিইউতে পর্যবেক্ষণে আছেন আল-আমিন। চিকিৎসকেরা তাকে সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন।

কনটেন্ট বানাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ আল-আমিন বার্ন ইউনিটে

আরও পড়ুন:
আমি খুবই অসুস্থ, কথা বলার অবস্থায় নাই: মিষ্টি জান্নাত
আমরা যে সারারাত আড্ডা দিলাম, তার কী হবে: মিষ্টি জান্নাত 

কনটেন্ট বানাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ আল-আমিন বার্ন ইউনিটে

আল-আমিনের সহকারী সুবল চন্দ্র অধিকারী তার সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন। দুর্ঘটনার খবর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ফ্যান-ফলোয়াররা আল-আমিনের দ্রুত সুস্থ্যতার জন্য পরস্পরের কাছে দোয়া চেয়ে পোস্ট দিচ্ছেন।

এমআই/এমএমএফ/আরএমডি

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘একটা চাদর হবে চাদর’ খ্যাত শিল্পী সুমন মারা গেছেন

‘একটা চাদর হবে চাদর’ খ্যাত শিল্পী সুমন মারা গেছেন

আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ব্যান্ড ফেস্ট, এবার অংশ নিচ্ছে ১২ দল

আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ব্যান্ড ফেস্ট, এবার অংশ নিচ্ছে ১২ দল

নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন অঙ্কুশ

নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন অঙ্কুশ