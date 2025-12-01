ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই শেষে না ফেরার দেশে অভিনেতা

ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই শেষে না ফেরার দেশে অভিনেতা
কন্নড় ভাষার চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞ অভিনেতা শ্রীকান্তাইয়া উমেশ আর নেই। দীর্ঘদিন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে রোববার (৩০ নভেম্বর) সকালে বেঙ্গালুরুতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তার মৃত্যুতে দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
ভারতীয় গণমাধ্যমকে পরিবার জানায়, উমেশ বহুদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সম্প্রতি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই জীবনাবসান ঘটে এই বরেণ্য অভিনেতার।
পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে তিন শতাধিক সিনেমাতে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয়জগতে তার অবদান স্মরণ করে সহশিল্পী ও ভক্তদের নানা স্মৃতিচারণে ভরে উঠেছে সামাজিক মাধ্যম।
আরও পড়ুন
যে কারণে বিরতি নিচ্ছেন প্রভাস
তারকা খ্যাতি নিয়ে চমকে দেওয়া বক্তব্য আমিরের
১৯৪৫ সালের ২৪ এপ্রিল কর্ণাটকে জন্ম শ্রীকান্তাইয়া উমেশের। মাত্র চার বছর বয়সে মাস্টার কে হিরণ্ণাইয়ার ‘লঞ্চাভতার’ নাট্যদলে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পথচলা শুরু। পরবর্তীতে যোগ দেন গুব্বি ভীরান্নার বিখ্যাত নাট্যদলে। ১৯৬০ সালে ‘মাক্কালা রাজ্য’ চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে তার।
তবে বড়পর্দায় সেই শুরুর পর দীর্ঘ ১৭ বছর আর কোনো চলচ্চিত্রে সুযোগ পাননি। সে সময়ে মঞ্চে ফিরে যান তিনি। অবশেষে ১৯৭৭ সালে পুত্তান্না কাণাগাল পরিচালিত ‘কথা সঙ্গমা’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফের আলোচনায় আসেন। এ সিনেমায় তার অভিনয়ের জন্য কর্ণাটক স্টেট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন উমেশ।
এলআইএ