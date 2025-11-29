দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতে সুখবর দিলেন রণদীপ-লিন দম্পতি

দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতে সুখবর দিলেন রণদীপ-লিন দম্পতি
বলিউড অভিনেতা রণদীপ হুডা ও তার স্ত্রী অভিনেত্রী-উদ্যোক্তা লিন লৈশরাম জীবনের আনন্দঘন এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছেন। বিয়ের দুই বছর পূর্তির দিনে ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন সুখবর-প্রথম সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছেন এই তারকা দম্পতি।
আজ (২৯ নভেম্বর) নিজেদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতে ইনস্টাগ্রামে এক স্বপ্নীল ছবি প্রকাশ করেন রণদীপ-লিন। বনভূমির ধারে আগুনের পাশে বসে থাকা ছবি দুজনের; দুজনই পরেছিলেন একই রঙের বেইজ পোশাক। সেই ছবির ক্যাপশনে তারা লেখেন- ‘দুই বছরের ভালোবাসা, অ্যাডভেঞ্চার, আর এখন, তৃতীয় ছোট্ট জংলি আসছে!’
পোস্টটি প্রকাশের পর মুহূর্তেই অভিনন্দনে ভরে ওঠে কমেন্ট বক্স। ভক্তদের কেউ লেখেন, ‘নতুন অধ্যায় সুন্দর হতে চলেছে।’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা।’ অনেকে আবার দম্পতিকে ‘সুন্দর যাত্রার’ শুভেচ্ছা জানান।
নাসিরুদ্দিন শাহের থিয়েটার গ্রুপ ‘মোটলি’-তে লিনের সঙ্গে রণদীপের পরিচয়। সেখান থেকেই বন্ধুত্ব, এরপর ভালোবাসা। কিছুদিন ডেট করার পর ২০২৩ সালে মণিপুরের ইম্ফলে ঐতিহ্যবাহী মেইতেই প্রথায় বিয়ে করেন দুজন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু-পরিবারের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হওয়া সেই বিয়েতে রণদীপকে ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী বর আর লিনকে মনোরম মণিপুরী বধূর সাজে দেখা গিয়েছিল।
লিন অভিনয় করেছেন, ‘ওম শান্তি ওম’, ‘মেরি কম’, ‘উমরিকা’ ও ‘রেঙ্গুন’র মতো সিনেমায়। অন্যদিকে রণদীপকে সর্বশেষ দেখা গেছে সানি দেওলের বিপরীতে ‘জাঠ’ সিনেমায় প্রতিপক্ষের ভূমিকায়। সামনে তিনি কাজ করেছেন পরিচালক স্যাম হারগ্রেভের আমেরিকান অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার কমেডি ম্যাচবক্স সিনেমায়, যেখানে তার সঙ্গে আছেন জন সিনা, জেসিকা বিয়েলসহ আরও অনেকে। ২০২৬ সালে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা।
