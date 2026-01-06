এবার কার সঙ্গে কার্তিক আরিয়ানের প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে

এবার কার সঙ্গে কার্তিক আরিয়ানের প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে
বলিউড অভিনেতা কার্তিক আরিয়ানকে ঘিরে আবারও প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এবার আলোচনার কেন্দ্রে ইংল্যান্ডের এক অষ্টাদশী কিশোরী। গোয়া থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাগ করা কয়েকটি ছবি ঘিরেই এই জল্পনার সূত্রপাত হয়েছে।
সম্প্রতি গোয়া ভ্রমণ থেকে একটি ছবি শেয়ার করেন কার্তিক। ছবিতে অভিনেতার মুখ দেখা না গেলেও স্পষ্ট ছিল তার একজোড়া পা। একই সময়ে ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন কারিনা কুবিলিয়ুট। নেটাগরিকদের নজর এড়ায়নি-দুই ছবির পটভূমিই প্রায় এক। একই সমুদ্র সৈকত, এমনকি একটি ভলিবল কোর্টও দেখা যায় উভয় ছবিতে। এখান থেকেই শুরু হয় দুজনের একসঙ্গে সময় কাটানোর জল্পনা-কল্পনা।
গুঞ্জন আরও উসকে দেয় আরেকটি বিষয়। কার্তিক ইনস্টাগ্রামে কারিনাকে অনুসরণ করছিলেন। তবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ছড়িয়ে পড়তেই ৩৫ বছর বয়সী অভিনেতা ১৮ বছরের কারিনাকে ‘আনফলো’ করে দেন।
কার্তিক আরিয়ান ও কারিনা কুবিলিয়ুট
এরপর জল্পনার অবসান ঘটাতে মুখ খুলেছেন কারিনা নিজেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক নেটাগরিক তাকে উদ্দেশ করে লেখেন, “দয়া করে কার্তিকের কাছ থেকে দূরে থাকো। ওর সঙ্গে প্রেম করা ঠিক নয়।” সেই মন্তব্যের জবাবে করিনা স্পষ্ট করে লেখেন, “আমি ওর প্রেমিকা নই!”
তবে কারিনা কুবিলিয়ুট কে-তা নিয়েও আগ্রহ রয়েছে ভক্তদের। জানা গেছে, তিনি ইংল্যান্ডের কার্লিসল কলেজের ছাত্রী। পাশাপাশি তিনি একজন চিয়ারলিডার হিসেবেও কাজ করেন। কার্তিক ও কারিনার বয়সের ব্যবধান নিয়েই মূলত সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলছে।
উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগেই দক্ষিণী তারকা শ্রীলীলার সঙ্গেও কার্তিক আরিয়ানের নাম জড়িয়েছিল। একটি সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করলেও সে সময় এই গুঞ্জন নিয়ে কার্তিক বা শ্রীলীলা-কেউই প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি।
এমএমএফ