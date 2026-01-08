মুক্তি পাচ্ছে না থালাপতি বিজয়ের ‘জন নয়াগণ’
দক্ষিণী সিনেমার সুপার স্টার থালাপতি বিজয়ের ভক্তদের জন্য দুঃসংবাদ। বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘জন নয়াগণ’ নির্ধারিত সময়ে মুক্তি পাচ্ছে না। আগামী ৯ জানুয়ারি ভারতসহ বিশ্বজুড়ে সিনেমাটি মুক্তির কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে মুক্তি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
২০২৬ সালের অন্যতম বড় সিনেমা ইভেন্ট হিসেবে ধরা হচ্ছিল ‘জন নয়াগণ’। বিশেষ করে এটি থালাপতি বিজয়ের অভিনয় জীবনের শেষ পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা হওয়ায় ভক্তদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। রাজকীয় বিদায়ের অপেক্ষায় থাকা দর্শকদের মন ভেঙেছে এই আকস্মিক ঘোষণায়।
সিনেমাটির মুক্তি স্থগিত হওয়ার পেছনে একাধিক কারণ উঠে এসেছে। জানা গেছে, ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি) থেকে ছাড়পত্র পেতে কিছুটা দেরি হচ্ছে। সিনেমার কয়েকটি অ্যাকশন দৃশ্য ও রাজনৈতিক সংলাপ নিয়ে জটিলতার কারণেই এই বিলম্ব।
এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে একই দিনে মুক্তির পরিকল্পনা থাকলেও ওভারসিজ ডিস্ট্রিবিউশন ও কেডিএম ডেলিভারিতে কারিগরি সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে টিমকে। শেষ মুহূর্তে ভিএফএক্স ও ডাবিংয়ের কিছু কাজ বাকি থাকায় সিনেমার মানের সঙ্গে আপস করতে চাননি পরিচালক ভেঙ্কট প্রভু।
প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে এখনো নতুন কোনো মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। তবে ইন্ডাস্ট্রির সূত্র বলছে, জানুয়ারির শেষ দিকে অথবা ফেব্রুয়ারির শুরুতে পোঙ্গল উৎসবের সময় সিনেমাটি মুক্তি পেতে পারে। খুব শিগগির আনুষ্ঠানিক বিবৃতির মাধ্যমে নতুন রিলিজ ডেট জানানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
থালাপতি বিজয় এরই মধ্যে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সে কারণে ‘জন নয়াগণ’সিনেমাকেই তার অভিনয় জীবনের শেষ কাজ হিসেবে ধরা হচ্ছে। সিনেমার মুক্তি পিছানোর খবরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে আলোচনা, সেই সঙ্গে অগ্রিম বুকিং করা টিকিটের রিফান্ড নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন ভক্তরা।
এমএমএফ