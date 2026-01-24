  2. বিনোদন

অস্কারে ইতিহাস গড়া কে এই জনপ্রিয় অভিনেতা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৯ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
অস্কারে ইতিহাস গড়া কে এই জনপ্রিয় অভিনেতা
টিমোথি শালামে

৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে রেকর্ড আর চমকের মিছিল চলছে। এবারের অস্কারে ইতিহাস গড়েছেন তরুণ অভিনেতা টিমোথি শালামে। মাত্র ৩০ বছর বয়সেই সেরা অভিনেতা বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে নতুন রেকর্ডের খাতায় নাম লিখিয়েছেন তিনি।

এবারের আসরে সবচেয়ে বড় চমক এসেছে রায়ান কুগলারের ভ্যাম্পায়ার-হরর সিনেমা ‘সিনার্স’ থেকে। ছবিটি একসঙ্গে সর্বোচ্চ ১৬টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে ভেঙেছে ৭৫ বছরের পুরোনো রেকর্ড।

অন্যদিকে গত বছর আলোচিত ‘উইকেড: ফর গুড’ ফ্র্যাঞ্চাইজির এবারের কিস্তি কোনো পুরস্কারেই মনোনায়ন না পেয়ে চমকে দিয়েছে ভক্তদের।

তবে ব্যক্তিগত রেকর্ডের দিক থেকে সবচেয়ে আলোচনায় টিমোথি শালামে। ‘মার্টি সুপ্রিম’ সিনেমার জন্য সেরা অভিনেতা বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে তিনি কিংবদন্তি মার্লন ব্র্যান্ডোর পর সর্বকনিষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে তিনটি অস্কার মনোনয়ন অর্জনের কীর্তি গড়েছেন।

কে এই টিমোথি শালামে? চলছে তাকে ঘিরে আলোচনা। ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনে জন্ম টিমোথি শালামের। তার বাবা ফরাসি এবং মা আমেরিকান নাগরিক। শৈশবে হিথ লেজারের ‘জোকার’ চরিত্র দেখে অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় তার।

শোবিজে যাত্রা শুরু করেন ক্রিস্টোফার নোলানের ‘ইন্টারস্টেলার’ সিনেমার মাধ্যমে। তবে ২০১৭ সালে ‘কল মি বাই ইওর নেম’ ছবিতে অভিনয় করে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক পরিচিতি পান তিনি। মাত্র ২২ বছর বয়সেই ওই ছবির জন্য অস্কারের সেরা অভিনেতা বিভাগে মনোনয়ন পান শালামে।

তার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘লেডি বার্ড’, ‘লিটল উইমেন’, ‘ডিউন’ ফ্র্যাঞ্চাইজি, ‘ওনকা’ এবং বব ডিলানের বায়োপিক ‘এ কমপ্লিট আননোন’।

আগামী ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে তার বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘ডিউন: পার্ট থ্রি’। এছাড়াও ‘হাই সাইড’ সিনেমায় মোটোজিপি রেসারের চরিত্রে দেখা যাবে এই জনপ্রিয় অভিনেতাকে।

অল্প বয়সেই অস্কারে একের পর এক রেকর্ড গড়ে টিমোথি শালামে এখন হলিউডের সবচেয়ে আলোচিত তারকাদের একজন।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

শাকিবের সঙ্গে অপুর মিল, বিতর্কে মুখ খুললেন পরিচালক

শাকিবের সঙ্গে অপুর মিল, বিতর্কে মুখ খুললেন পরিচালক

বাংলাদেশ ক্রিকেটের পক্ষে কথা বলেই ভারতে গ্রেফতার মুসলিম অভিনেতা!

বাংলাদেশ ক্রিকেটের পক্ষে কথা বলেই ভারতে গ্রেফতার মুসলিম অভিনেতা!

আবারও বিয়ে করলেন জনপ্রিয় সেই পাখি

আবারও বিয়ে করলেন জনপ্রিয় সেই পাখি