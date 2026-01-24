ধানুশ-ম্রুণালের ‘বিয়ের ছবি’ ভাইরাল, অবশেষে যা জানা গেল

ধানুশ-ম্রুণালের ‘বিয়ের ছবি’ ভাইরাল, অবশেষে যা জানা গেল
বিয়ের মৌসুমে বিনোদন দুনিয়ায় একের পর এক তারকার গাঁটছড়া বাঁধার খবরে সরগরম সোশ্যাল মিডিয়া। সেই আবহেই হঠাৎ ভাইরাল হলো ধানুশ ও ম্রুণাল ঠাকুরের ‘বিয়ের ছবি’। আর তাতেই শুরু তুমুল শোরগোল-চুপিসাড়ে কি তবে বিয়ে সেরে ফেললেন দুই তারকা?
ভাইরাল ছবিতে বর-কনের সাজে দেখা যায় ধানুষ ও ম্রুণালকে। সোনালি পাড় দেওয়া সাদা কেরালা কটনের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে ধানুশ, আর কাঞ্জিভরম শাড়ি ও গয়নায় সজ্জিত ম্রুণাল। ছবিতে দক্ষিণী রীতিতে বিয়ের আসর, এমনকি কয়েকজন দক্ষিণী তারকাকেও উপস্থিত থাকতে দেখা যাচ্ছে-এমনটাই দাবি করে ছড়িয়ে পড়ে পোস্টটি।
ক্যাপশনে লেখা ছিল, চেন্নাইয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের উপস্থিতিতে তাদের বিয়ে হয়েছে।
তবে পরে পরিষ্কার হয়, ছবিটি আসল নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে এই ভুয়া বিয়ের দৃশ্য। দীর্ঘদিন ধরেই ধানুশ ও ম্রুণালকে ঘিরে বিয়ের গুঞ্জন থাকায় প্রথমে অনেকেই ছবিটি সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি গুঞ্জন ছড়িয়েছিল-ভ্যালেন্টাইন্স ডে, অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভালোবাসা দিবসে নাকি বিয়ে হতে যাচ্ছে তাদের। যদিও সেই জল্পনায় শুরু থেকেই জল ঢেলেছেন দুই তারকাই। ম্রুণাল এক ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টে লেখেন, ‘স্থির, উজ্জ্বল ও অটল’- যার মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই বিয়ের খবর ভিত্তিহীন। অন্যদিকে ধানুশও সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, ‘এটা সম্পূর্ণ ভুয়া খবর। এর কোনো সত্যতা নেই।’
সব মিলিয়ে, বিয়ের গুঞ্জন আর এআই-তৈরি ছবির কারণে আবারও প্রমাণ হলো-নেটদুনিয়ার সবকিছু বিশ্বাস করার আগে সত্যতা যাচাই করা জরুরি।
