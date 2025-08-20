সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২০ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
গাজাযুদ্ধে ১৯ হাজার শিশু হত্যা করেছে ইসরায়েল
গাজায় চলমান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় প্রায় ১৯ হাজার শিশুসহ মোট ৬২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে গাজার সরকারি গণমাধ্যম অফিস।
গাজা সিটি দখলে ৬০ হাজার রিজার্ভ সৈন্য ডাকছে ইসরায়েল
গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আগামী কয়েক সপ্তাহে অতিরিক্ত ৬০ হাজার রিজার্ভ সেনাকে ডাকবে ইসরায়েল। একই সময়, আরও ২০ হাজার সেনার দায়িত্বের মেয়াদ বাড়ানো হবে বলেও জানিয়েছে দেশটির সামরিক বাহিনী।
বাংলাদেশকে দেখে মার্কিন তুলা আমদানিতে শুল্কছাড়ের সিদ্ধান্ত ভারতের
বাংলাদেশের দেখাদেখি যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানিতে শুল্কছাড়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। তাদের এই উদ্যোগ ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত চড়া শুল্কের প্রভাব কমাতে সাহায্যের পাশাপাশি দেশটির সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় বিশেষ সুবিধা দেবে বলে মনে করছে নয়াদিল্লি।
দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ নোবেলের স্বপ্নে বিভোর ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ধস
নোবেল শান্তি পুরস্কারের স্বপ্নে বিভোর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনসমর্থন ক্রমেই কমছে। ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তিনি ছয় মাসে ছয়টি যুদ্ধ শেষ করেছেন। তবে মার্কিন নাগরিকদের বড় অংশই তার কূটনৈতিক দক্ষতা নিয়ে সন্তুষ্ট নন।
শান্তিচুক্তির বিনিময়ে কী ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পেতে পারে ইউক্রেন
রাশিয়ার সঙ্গে সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির প্রেক্ষাপটে ইউক্রেনকে কী ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন ইউরোপীয় নেতারা। সোমবার (১৮ আগস্ট) ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
আলাস্কায় প্লেনের জ্বালানি নিতে নগদ ৩ কোটি টাকা গুনতে হয় পুতিনকে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলাস্কায় শীর্ষ বৈঠকে অংশ নেওয়ার পর দেশে ফেরার পথে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতিনিধি দলকে উড়োজাহাজের জ্বালানি নিতে নগদ অর্থ পরিশোধ করতে হয়েছে। মার্কিন প্রশাসন সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করলেও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার না থাকায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে এনবিসিকে জানান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি/ ইসরায়েলের সমালোচনায় গুরুত্ব দিচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ জানিয়েছেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর তীব্র সমালোচনাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছেন না।
ট্রাম্পের চাপে রুশ তেল কেনা কমিয়েছে ভারত, সুযোগ নিচ্ছে চীন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কের কারণে ভারতের চাহিদা কমে যাওয়ায় রাশিয়ার তেলের নতুন চালানগুলো কিনে নিচ্ছে চীন। আগামী অক্টোবর ও নভেম্বরে সরবরাহের জন্য অন্তত ১৫টি চালান নিশ্চিত করেছে চীনা রিফাইনারিগুলো। এসব চালান যেসব বন্দর ব্যবহার করে পাঠানো হবে, সেগুলো সাধারণত ভারতে তেল সরবরাহে ব্যবহৃত হতো।
আফগানিস্তানে ট্রাক-মোটরসাইকেলের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে নিহত ৭৩
আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৭ শিশুসহ ৭৩ জন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাকবলিত বাসটিতে অধিকাংশ যাত্রীই ছিল ইরান থেকে বিতাড়িত আফগান নাগরিক। একজন তালেবান কর্মকর্তা বিবিসি পশতুকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পাকিস্তানে ভারী বৃষ্টিতে কমপক্ষে ২০ জনের মৃত্যু
পাকিস্তানে নতুন করে আবারও ভারী বৃষ্টিতে ২০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। গত সপ্তাহেই দেশটিতে মুষলধারে বৃষ্টিপাতে বেশ কিছু গ্রাম ভেসে গেছে এবং চার শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আগের ক্ষত সারতে না সারতেই আবারও বিভিন্ন স্থানে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। খবর এএফপির।
