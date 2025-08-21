থাপ্পড় দেওয়ায় শিক্ষককে গুলি করলো ছাত্র

থাপ্পড় দেওয়ায় শিক্ষককে গুলি করলো ছাত্র
সাধারণত টিফিন বক্স খুললে বের হয় পরোটা-সবজি কিংবা ভাত-ডাল। কিন্তু ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যে ঘটলো সিনেমার মতো ঘটনা। রাজ্যের উদম সিং নগরের গুরু নানক স্কুলে এক ছাত্র তার টিফিন বক্স থেকে বের করলো পিস্তল। তারপর সরাসরি শিক্ষকের দিকে তাক করে গুলি!
পুলিশ জানায়, ঘটনার আগে গঙ্গাদীপ সিং কোহলি নামে ওই শিক্ষক সমরাথ বাজওয়া নামে ছাত্রকে থাপ্পড় দিয়েছিলেন। বুধবার (২০ আগস্ট) একই ছাত্র টিফিন বক্সে পিস্তল লুকিয়ে ক্লাসে নিয়ে আসে ও মধ্যাহ্ন বিরতির পর যখন শিক্ষক ক্লাস ছাড়ছিলেন, তখন তড়িঘড়ি গুলি চালায়। গুলি শিক্ষকের পিঠে প্রবেশ করে ঘাড়ে আটকে যায়।
শিক্ষককে দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে জরুরি অস্ত্রোপচারে গুলি বের করা হয়। চিকিৎসক মায়াংক আগরওয়াল জানিয়েছেন, শিক্ষক কোহলির অবস্থা স্থিতিশীল এবং তাকে আরও পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিইউ-তে স্থানান্তর করা হবে।
পুলিশ জানিয়েছে, ছাত্রটি তার টিফিন বক্সে পিস্তল লুকিয়ে নিয়ে আসছিল। ঘটনার সময় সে পালানোর চেষ্টা করলেও অন্যান্য শিক্ষক তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন।
এ ঘটনায় পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। পাশাপাশি তারা অনুসন্ধান করছে যে, কিশোর ছাত্রের হাতে অস্ত্রটি কীভাবে পৌঁছালো। পিস্তলটি পুলিশ জব্দ করেছে।
ঘটনাটি পুরো এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগের ছায়া দেখা দিয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি
