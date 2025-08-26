ইরানি রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছে অস্ট্রেলিয়া
ইরানি রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ ইরানের বিরুদ্ধে তার দেশে কমপক্ষে দুটি ইহুদি-বিরোধী হামলা চালানোর অভিযোগ করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, তার সরকার ক্যানবেরায় নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছে। খবর এএফপি, আল জাজিরা।
মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আলবানিজ বলেন, এগুলো সামাজিক সংহতি নষ্ট করার এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা ছিল। এটা কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং অস্ট্রেলিয়া সরকার দৃঢ় ও সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে।
তিনি বলেন, কিছু সময় আগে আমরা অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূতকে জানিয়েছিলাম যে তাকে বহিষ্কার করা হবে।
প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ বলেন, অস্ট্রেলিয়া ইরানের রাজধানী তেহরানে তাদের দূতাবাসের কার্যক্রম স্থগিত করেছে এবং তাদের সব কূটনীতিককে তৃতীয় দেশে স্থানান্তরিত করেছে।
তিনি আরও বলেন, আমি আরও ঘোষণা করতে পারি যে সরকার ইরানের বিপ্লবী গার্ড কর্পস এবং আইআরজিসিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করার জন্য আইন প্রণয়ন করবে।
টিটিএন