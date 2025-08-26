বিশ্ব বাজারে সোনার দাম দুই সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর লিসা কুককে বরখাস্ত করার ঘোষণা দেওয়ার পর মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিশ্ব বাজারে সোনার দাম বেড়ে দুই সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়েছে। অনেকে মনে করছেন, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করবে এবং মার্কিন সম্পদের ওপর মানুষের আস্থা কমিয়ে দেবে।
এদিন স্পট গোল্ডের দাম আউন্সপ্রতি শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ বেড়ে ৩ হাজার ৩৭৮ দশমিক ৬৪ ডলার হয়েছে। এর আগের সেশনে দাম পৌঁছায় ৩ হাজার ৩৮৬ দশমিক ২৭ ডলারে, যা ১১ আগস্টের পর সর্বোচ্চ।
তাছাড়া ডিসেম্বরে সরবরাহের জন্য মার্কিন সোনার মূল্য শূন্য দশমিক তিন শতাংশ বেড়ে ৩ হাজার ৪২৬ ডলার হয়েছে।
সোমবার ট্রাম্প বন্ধকি ঋণ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগে কুককে বরখাস্ত করার মতো নজিরবিহীন পদক্ষেপ নেন।
সুইসকোট ব্যাংকিং গ্রুপের বহিরাগত বিশ্লেষক কার্লো আলবার্তো ডি কাসা বলেন, কিছু বিনিয়োগকারী ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে ফেডারেল রিজার্ভের সদস্যদের মধ্যে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা (সুদের হার কমানোর পক্ষে) নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন। তিনি আরও বলেন, এতে ফেডারেল রিজার্ভের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে, যা বিনিয়োগকারীদের সোনা কিনতে উৎসাহিত করছে।
যখন সুদের হার কম থাকে এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থাকে, তখন সাধারণত সোনার মতো নন-ইয়েল্ডিং সম্পদের (যে সম্পদ থেকে কোনো সুদ বা লভ্যাংশ আসে না) দাম বাড়ে।
এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড এসপিডিআর গোল্ড ট্রাস্ট জানিয়েছে, তাদের হাতে থাকা সোনার পরিমাণ সোমবার শূন্য দশমিক ১৮ শতাংশ বেড়ে ৯৫৮ দশমিক ৪৯ মেট্রিক টন হয়েছে, যা শুক্রবার ছিল ৯৫৬ দশমিক ৭৭ টন।
ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল শুক্রবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে আগামী মাসে সুদের হার কমানো হতে পারে। তিনি বলেছিলেন, চাকরির বাজারে ঝুঁকি বাড়ছে, তবে মূল্যস্ফীতি এখনো একটি হুমকি।
ডি কাসা আরও বলেন, বাজার ২৫ বেসিস পয়েন্ট সুদের হার কমানোর আশা করছে। যদি আরও বড় ধরনের কমানো হয়, তবে তা সোনার জন্য আরও সহায়ক হবে। তবে আমি এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি না।
এদিকে হংকংয়ের শুমারি ও পরিসংখ্যান বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে হংকংয়ের মাধ্যমে চীনের সোনা আমদানি জুন মাসের তুলনায় ১২৬ দশমিক ৮১ শতাংশ বেড়েছে।
সূত্র: রয়টার্স
