বিয়ের অনুষ্ঠানে গুলি করে উদযাপন, বরের মৃত্যু

বিয়ের অনুষ্ঠানে গুলি করে উদযাপন, বরের মৃত্যু
তুরস্কের উত্তরাঞ্চলে বিয়ের অনুষ্ঠানে আনন্দ উদযাপনের জন্য ছোড়া বন্দুকের গুলিতে বর আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে বুধবার (২৭ আগস্ট) সংবাদমাধ্যম এএফপি এমন তথ্য জানিয়েছে।
রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনাদলু-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে নবদম্পতিকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় ২৩ বছর বয়সী বর আলি বন্দুকের গুলিতে আহত হন। অভিযোগ উঠেছে যে তার স্ত্রীর এক নারী আত্মীয় এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন।
পুলিশ ৪৭ বছর বয়সী ওই নারীকে আটক করেছে এবং তার বাগান থেকে দুটি অবৈধ পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। প্রসিকিউটররা এই ঘটনার বিষয়ে একটি তদন্ত শুরু করেছেন।
তুরস্কের উত্তরাঞ্চলীয় কৃষ্ণ সাগর উপকূলে বিয়ের অনুষ্ঠানে আনন্দ উদযাপনের জন্য বন্দুক দিয়ে গুলি ছোড়া একটি সাধারণ ঘটনা।
এর আগে, গত সপ্তাহে দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ট্রাবজোন প্রদেশে একটি বিয়ের আগে আনন্দ উদযাপনের জন্য ছোড়া গুলিতে একজন পুরুষ নিহত এবং দুজন আহত হয়েছিলেন।
স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সেই বিয়েটি বাতিল করা হয় এবং এ ঘটনায় একজন পুলিশ কর্মকর্তাসহ দুজনকে আটক করা হয়।
এমএসএম