৫০ মিনিট প্রকৌশলীদের সঙ্গে কথা বলেও রক্ষা হয়নি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান

৫০ মিনিট প্রকৌশলীদের সঙ্গে কথা বলেও রক্ষা হয়নি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান
মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের পাইলট মাঝ আকাশে প্রায় ৫০ মিনিট ধরে প্রকৌশলীদের সঙ্গে কনফারেন্সে কথা বলেন। বিমানের একটি গুরুতর কারিগরি ত্রুটি সমাধানের চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটি আলাস্কার একটি রানওয়েতে বিধ্বস্ত হয়। যদিও এটি বিধ্বস্তের আগে পাইলট নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, চলতি বছরের শুরুর দিকে বিমানটি রানওয়ের দিকে দ্রুত নিচে নেমে আসছে ও এরপরই বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায়। ভিডিওতে পাইলটকে প্যারাসুটের সাহায্যে নিরাপদে অবতরণ করতেও দেখা গেছে।
সিএনএন-এর হাতে আসা একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ল্যান্ডিং গিয়ারগুলোর হাইড্রোলিক লাইনে বরফ জমার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে ল্যান্ডিং গিয়ারগুলো সঠিকভাবে কাজ করতে পারছিল না। যুদ্ধবিমানটি উড্ডয়নের পর পাইলট ল্যান্ডিং গিয়ার গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়। পরে এটি আবার নামানোর সময় সামনের গিয়ারটি বাঁকা হয়ে আটকে যায়।
পাইলট যখন সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করছিলেন, তখন বিমানটি এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল যেন এটি মাটিতে রয়েছে। এরপর তিনি ঘাঁটির কাছে উড়ন্ত অবস্থায় লকহিড মার্টিন-এর পাঁচজন প্রকৌশলীর সঙ্গে কথা বলের এবং প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।
আটকে থাকা সামনের গিয়ারটি সোজা করার জন্য পাইলট দু’বার টাচ অ্যান্ড গো ল্যান্ডিং-এর চেষ্টা করেন, কিন্তু উভয় চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এতে ল্যান্ডিং গিয়ারগুলো পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ে।
বিমানের সেন্সরগুলো ভুলভাবে নির্দেশ করছিল যে এটি মাটিতে রয়েছে, ফলে বিমানটি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে এবং পাইলটকে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসতে হয়।
বিমান বাহিনীর তদন্তে দেখা গেছে, সামনের এবং ডান পাশের প্রধান ল্যান্ডিং গিয়ারের হাইড্রোলিক ফ্লুইডের এক-তৃতীয়াংশেই পানি ছিল। এর নয় দিন পর, একই ঘাঁটিতে একই ধরনের হাইড্রোলিক আইসিং সমস্যা ঘটেছিল, যদিও সেই বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করেছিল। দুর্ঘটনাটি যখন ঘটেছিল, তখন তাপমাত্রা ছিল -১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে একটি প্রাথমিক চুক্তি অনুযায়ী, এই যুদ্ধবিমানের দাম ২০২১ সালে প্রায় ১৩৫.৮ মিলিয়ন ডলার থেকে ২০২৪ সালে ৮১ মিলিয়ন ডলারে নেমে আসে।
ইউএস গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টিবিলিটি অফিস অনুসারে, এফ-৩৫ কর্মসূচি ২০৮৮ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে এবং এর মোট খরচ ২ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম