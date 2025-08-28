  2. আন্তর্জাতিক

মেয়ের সঙ্গে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করলেন ৪৫ বছরের মা

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
মেয়ের সঙ্গে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করলেন ৪৫ বছরের মা
২১ বছর বয়সী মেয়ের সঙ্গে স্নাতক পাস করেছেন মা সঙ্গীতা দে (ডানে লাল জামা পরা)/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি)

 

ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়- এই প্রবাদকে সত্যি করে দেখালেন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কামারহাটির রবীন্দ্র নগরের বাসিন্দা সঙ্গীতা দে। ২১ বছরের মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গেই স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন ৪৫ বছরের এই মা।

শৈশব থেকেই সঙ্গীতার স্বপ্ন ছিল উচ্চশিক্ষা অর্জনের। কিন্তু ১৯৯৬ সালে মাধ্যমিকে গণিতে অকৃতকার্য হওয়ার পর তার পড়াশোনা থেমে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই বিয়ে, সংসার আর মাতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ে কাঁধে। তবে মনে লুকিয়ে থাকা শিক্ষার ইচ্ছেটা কখনোই হারায়নি।

দীর্ঘ ২৪ বছর পর, স্বামীর উৎসাহে ২০১৯ সালে আবার নতুন করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেন সঙ্গীতা। রবীন্দ্র মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করার পর তিনি ভর্তি হন বেলঘড়িয়ার নন্দননগর আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। সেখানে মেয়ের সঙ্গেই ২০২২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে দু’জনেই উত্তীর্ণ হন।

এরপর মা ও মেয়ে ভর্তি হন শ্যামবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগে। টানা ছয়টি সেমিস্টার পেরিয়ে এবার তাদের হাতে উঠেছে স্নাতক ডিগ্রির সনদ।

সঙ্গীতা দে বলেন, এটা আমার জীবনের স্বপ্ন ছিল। এবার ইচ্ছে রয়েছে মাস্টার্স করার। যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাই, এমএ পড়ব। তিনি আরও জানান, সংসারের পাশে দাঁড়াতে চাকরিরও খোঁজ করছেন।

অন্যদিকে, মেয়ে সোহেলী দে বলেন, মা-ই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। কলেজে একই বেঞ্চে বসেছি, ক্লাসের পর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও দিয়েছি একসঙ্গে। কখনো মনে হয়নি মা আর আমার বয়সের ব্যবধান রয়েছে।

বর্তমানে মা-মেয়ের একটাই লক্ষ্য- সাংবাদিকতায় উচ্চশিক্ষা অর্জন। আর তাদের এই স্বপ্ন পূরণের পাশে রয়েছেন পরিবারের কর্তা, সঙ্গীতার স্বামী।

ডিডি/এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।